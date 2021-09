A 2017 júniusi tűzben, mely a londoni Grenfell toronyban tört ki, 72-en veszítették életüket, köztük a mindössze 6 hónapos Leena Belkadi, miután a hatóságtól a kivitelezőig, az éghető burkolat gyártójától a tanácsi bérlakásokat üzemeltető szervezeten (KCTMO) át mindenki figyelmen kívül hagyta a biztonsági szempontokat és vagy félrenézett vagy tudatosan csalt azok betartása kapcsán – olvasható a BBC-n.

Fotó: AFP PHOTO / Natalie Oxford

A toronyház felújítása közvetlenül a tűzeset előtt fejeződött be, melynek során az olcsó árak érdekében a kivitelező Rydon tűzveszélyes burkolatot használt, melynek gyártója, az Arconix tudatosan vezette félre a hatóságokat annak veszélyessége kapcsán.

Mindezzel a kivitelező Rydon és a burkolatot felhelyező Harley legalább 327 ezer fontnyi megtakarításra tett szert.

A KCTMO eredetileg a Leadbitter nevű céget bízta volna meg a felújítás végrehajtásával, ám a cég által kínált árat sokallva inkább új pályázatot írt ki, melyet

az eredetileg több mint 11,2 millió fontos beruházás költségét 8,7 millió fontig leszorító Rydon nyert meg.

A költségek csökkentése érdekében a tűznek jobban ellenálló, a költségekhez mindössze 5 ezer fontot adó burkolat használatát elutasították. Elmaradt a költségekhez mindössze két százalékot adó automatikus tűzoltó-berendezések telepítése is, ráadásul ez Nagy-Britannia öregebb toronyházainak túlnyomó többségében azóta is fennálló probléma.

A burkolat mellett a szigetelőanyagok is problémásak voltak, ám a dolog súlyosságát és a profitvadászat mindenek fölött állóságát jelzi, hogy

a gyúlékony K15 panelt gyártó Kingspan azokat kétséges teszteredményekre hivatkozva egészen 2020-ig értékesítette.

Ezen szigetelések hivatalosan nem is lettek volna alkalmazhatóak 18 méteresnél magasabb épületek – mint amilyen a Grenfell is volt – esetében. A felújítás során használt másik szigetelést a Celotex nevű cég gyártotta, amely annak tesztjei során további anyagokat is használt, így érve el jobb értékelést azok számára.

Ennek következtében a cég hamisan állította, hogy az általa gyártott panelek alkalmasak magas épületek szigetelésére.

Az építőanyagokat hitelesítő British Board of Agrement (BBA) a tűz után egy évvel értesült csupán az Arconix burkolatának tűzveszélyességéről, amikor a BBC kérdéseket intézett hozzájuk az ügyben.

A tűzeset kapcsán mindemellett felmerült, hogy mi a szerepe a toronyházat lakó bérlők faji és osztályhovatartozásának, továbbá hogy hasonló költségcsökkentő lépések elfogadhatóak lettek volna-e fehér, középosztálybeli lakosok által bérelt lakások felújítása során.

A tragédiában életüket vesztők 85 százaléka ugyanis valamilyen etnikai kisebbség tagja volt.

A tűzeset óta eltelt időszakban arra is fény derült, hogy az ország 4 ezer régi toronyházának jelentős része kaphatott hasonlóan tűzveszélyes burkolatot és szigetelést, melyek lecserélésének költsége számos esetben a bérlőkre és a tulajdonosokra hárul a gondatlan befektetőkkel szemben. A Grenfell toronyról szóló legújabb hírek pedig annak lebontásáról szólnak, az egykori lakók és áldozatok tiltakozása ellenére.