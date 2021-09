Kína sír, a többi feltörekvő részvénypiac nevet

Peter Oppenheimer, a Goldman Sachs fő részvénystratégája nemrégiben befektetésre nem alkalmasnak nevezte a kínai részvényeket, Alan Miller, az SCM Direct befektetési igazgatója azonban ezzel szembeszállt.

Akárhányszor azt láttam, hogy egy vállalatot vagy országot befektetésre nem alkalmasként írtak le, az minden egyes esetben a piaci gödör mélyét jelentette

– mondta a Financial Times-nak. Hasonlóképpen érvelt Howard Wang, a JP Morgan Asset Management kínai részvényekkel foglalkozó részlegének vezetője is, aki szerint vannak olyan kínai papírok, amelyek többéves kitekintésben vonzónak tűnnek, és a technológiai szektor továbbra is strukturális növekedési terület. A szabályozói változások nem egyedül Kínára jellemzőek, és nem feltétlenül negatívak, például egyes ágazatok egyenesen hátszelet kaphatnak attól a szabályozói igyekezetből, hogy Kínát önellátóvá szeretnék tenni a félvezetőket és a szoftverfejlesztést illetően. Ugyanakkor az amerikai technológiai óriáscégeket is érheti beavatkozás a szabályozók részéről – tette hozzá Wang.