Komoly aggodalomra ad okot, hogy a régióban stagnál az oltási hajlandóság

– idézte a CNBC a WHO európai regionális igazgatóját. Dr. Hans Kluge elmondta: kulcsfontosságú, hogy minél többen beoltassák magukat most, hogy a járványügyi és távolságtartási szabályokat a térség szinte minden országában enyhítették, különben nemcsak az új, aggodalomra okot adó variánsok felbukkanását kockáztatjuk a kontinensen, de a fertőzési ráta, valamint a halálos megbetegedések arányak további emelkedésével is szembe kell néznünk.

Fotó: Aris Oikonomou / SOOC via AFP

Európában mostanáig 64 millió igazolt fertőzöttről és 1,3 millió, koronavírussal összefüggő halálesetről számoltak be az egészségügyi hatóságok. A térség 33 országában az újonnan azonosított megbetegedések száma 10 százaléknál nagyobb mértékben emelkedett az elmúlt két hétben. Ezzel egy időben az oltási hajlandóság nem nőtt. A kontinens felnőtt lakosságának 69,2 százaléka szerzett valamelyik oltás révén védettséget a koronavírus ellen. Ahogy az országok haladnak a tömeges oltásokkal, egyre több helyen szembesülnek azzal, hogy a fiatalabbak körében alacsonyabb az oltási hajlandóság. A kutatások szerint részben azért, mert közülük többen veszik kevésbé komolyan a betegség jelentette fenyegetést, és részben azért is, mert a gazdaság újraindításával, és a szolgáltatások megnyitásával elveszett az ösztönző erő, amivel rá lehetne venni őket arra, hogy oltassák be magukat.

A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek

az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 39 941 916 fő eddig a napig. A halálos áldozatok száma 648 467.

Indiában 32 988 673 fertőzöttet és 440 533 halálos áldozatot jegyeztek fel.

Az Egyesült Királyságban 7 010 540 a fertőzöttek száma, és 133 553-an haltak meg a betegségben.

Brazíliában 20 890 779 fertőzöttről és 583 628 halálos áldozatról tudni.

Franciaországban 6 921 275 fertőzöttet és 115 401 halálos áldozatot regisztráltak.

Oroszországban 6 912 375-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 183 896-ra emelkedett.

Törökországban 6 412 247 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 57 000.

Spanyolországban 4 877 755 fertőzöttet és 84 795 halálos áldozatot regisztráltak.

Németországban 4 013 808 a fertőzöttek száma, 92 360 a halottaké.

Argentínában 5 203 802 a fertőzöttek és 112 511 a halottak száma.

Olaszországban 4 571 440 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 129 515.

Lengyelországban 2 890 484 fertőzöttet és 75 379 halálesetet tartanak nyilván.

Vasárnap még 220 239 588 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 4 560 851 volt. A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.