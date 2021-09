Magyarország és Finnország űrkutatási-űripari együttműködésről állapodott meg, aminek nyomán a magyar vállalatok és egyetemek szorosabban fognak együtt dolgozni finn partnereikkel — közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Helsinkiben.

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt követően Szijjártó Péter elmondta, hogy egy ilyen megegyezés Magyarország és Finnország között néhány éve még a vicc kategóriájának számíthatott volna a felületes szemlélők számára, mára azonban a világűr használata gyakorlatilag általánossá vált a modern iparban, technológiában.

A megállapodás nyomán szorosabb lesz az együttműködés az űrkutatás, a Föld megfigyelése, illetve a közlekedési eszközökben használható navigációs rendszerekhez szükséges kutatási-fejlesztési munkálatok terén.

A magyar egyetemek és vállalatok együtt fognak működni finn partnereikkel abban, hogy az űrkutatásból fakadó eredmények minél nagyobb szerepet játsszanak a magyar gazdaság gyors újraindulásában — mondta a miniszter.

Hivatalos látogatásán a tárcavezető egyeztetést folytatott Jani Hamalainennel, a Teknikum Oy vállalat ügyvezető igazgatójával.

Itt arról számolt be, hogy a két ország gazdasági együttműködése mindig is aktív volt, és a jövőben is újabb finn beruházások várhatók Magyarországon, alapvetően az iparban tevékenykedő cégek részéről.