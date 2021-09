Meglepő pályát járt be a dollár a Federal Reserve szerdai bejelentéseit követő egy napban: fel-le ugrált, és az euró keresztben tulajdonképp nem tágított az 1,172-1,173 körüli szintektől, holott az éjjel már a tízhónapos csúcsokat is kóstolgatni kezdte 1,17 alatt. Egyes megfigyelők szerint azért meglepő ez a határozatlanság, mert a Fed hangvétele nem is lehetett volna szigorúbb, ami erősödő dollárt indokolna. Mások azonban a pohár üres részére tekintettek: a jegybank ugyan bejelentette, hogy hamarosan megkezdheti rekord kötvényvásárlásai visszafogását, de határozott dátum nélkül, és még mindig feltételekhez kötve.

Fotó: NurPhoto via AFP

Odáig mindenki érti a történetet, hogy a dollár gyengült, miután a Fed közleményében dátum megjelölése nélkül bejelentette, hogy hamarosan elkezdődhet a pénzbőséget teremtő, havi 120 milliárd dollárnyi eszközvásárlás visszafogása, majd a zöldhasú erősödött, amikor Jerome Powell elnök tisztázta: erre már a november eleji ülésen sor kerülhet, és a folyamat a jövő év közepére le is zárulhat, megnyitva az utat a kamatok emelése előtt. Az erősebb szinteket azonban a dollár nem tudta tartani, és ez már értetlenséget okozott.

Úgy tűnik, a piac nem hisz a Fednek

– summázták csütörtöki devizapiaci jelentésükben az ING elemzői. Meglepetését fejezte ki jegyzetében Ulrich Leuchtmann, a Commerzbank fő devizastratégája is, aki szerint a Fed kommunikációjában minden a szigorra utalt: a visszafogás üteme gyors lehet, a korábbi 7 helyett immár a 18 döntéshozó fele arra számít, hogy a kamatemelések már 2022-ben elkezdődhetnek, ráadásul Powell ezúttal nem hangsúlyozta, mint korábban, hogy ez a szavazás nem a bank hivatalos előrejelzése.

Az, hogy Powell ilyen szigorúnak hatott, habár a munkaerő-piaci fejleményeket illetően kevésbé optimista, egyszerűen azt szolgálja, hogy az amerikai jegybankárok hirtelen sürgősnek látják a monetáris politika normalizálását. Mi lehetne pozitívabb a dollár számára?

– tette fel a kérdést Leuchtmann.



A piaci résztvevők pillanatnyi zavarát mutatja az állampapírpiac reakciója is az ING egy másik jegyzete szerint: a rövidtávú hozamok emelkedtek, a hosszú távúak pedig csökkentek,

mintha a görbe hosszú vége eljátszana azzal a gondolattal, hogy a Fed (monetáris) politikai hiba elkövetése felé tart, ha túl korán szigorítana.

Powell egyébként sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a kamatemelések kezdetére nem érdemes a kötvényvásárlások visszafogásából (piaci zsargonban tapering) következtetni, mert az külön döntés lesz. (Ugyanakkor a befektetők tisztában vannak azzal, hogy a kamatemeléseknek a "tapering" nyitja meg az utat.) A hosszú oldali amerikai államkötvényhozamok ma már emelkedtek, az európaiakkal egyetemben, pont a jegybankoktól érkező szigorú nyilatkozatok következtében. A mai napon elkezdte kamatemeléseit a norvég központi bank is – elsőként a jegybankok közül, amelyeknek a fizetőeszköze a tíz nagy deviza közé tartozik – és a Bank of England is jelezte, hogy sokasodnak az érvek a kamatok emelése mellett.

Bonyolítja az amerikai és a világpiacok reakcióinak értelmezését az is, hogy a nagy üzleti hírportálok főcímeit már napok óta az Evergrande, Kína egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő cége pénzügyi problémái foglalják el. A világpiacok kockázati étvágyát hagyományosan erősen befolyásolják a Fed bejelentései, mostanában azonban a részvénypiacokat az a félelem rengette meg, hogy ha az Evergrande csődbe megy, az válságba taszíthatja a kínai ingatlanszektort, sőt tovagyűrűző hatásai lehetnek az egész világgazdaságra. Powell sajtótájékoztatóján cáfolta, hogy az ügynek befolyása lehetne Amerikára. A részvénypiacokra azonban pont a Fed ülése utáni napon érkezett némi megkönnyebbülés, miután a kínai hatóságok a hírek szerint arra kérték az Evergrandét, hogy a közeljövőben kerülje el a fizetésképtelenséget. A történetnek azonban nincsen vége: a Bloomberg jelentése szerint a cég elektromos járműveket gyártó leányvállalata már nem fizeti ki az alkalmazottak bérét és a beszállítókat. A Reuters pedig arról számolt be: az Evergrande kötvényeinek egyes külföldi tulajdonosai nem számítanak rá, hogy megkapják az esedékes kamatfizetést a csütörtöki határidőre.