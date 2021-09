A nyári turizmus idén még a legoptimistább várakozásokat is felülmúlta Horvátországban. Az adriai strandok hemzsegnek a vendégektől, az idegenvezetéses túrákat teljesen lefoglalták, az éttermek tele vannak, a vitorlásokat pedig jó előre kibérelték – írja az AP. Szinte olyan, mintha 2020 meg sem történt volna – mondta az amerikai hírügynökségnek Josip Crncevic dubrovniki idegenvezető.

Az Európai Unió egyik leggyengébb gazdaságával rendelkező országban rendkívüli jelentősége van az idegenforgalomnak, hiszen a bruttó hazai termék 20 százalékát termeli ki az ágazat. A helyiek jövedelmén belül tekintélyes részt képeznek a szállások bérbeadásából és az egyéb turisztikai vállalkozásokból származó bevételek.

Bár a horvátok eleve arra készültek, hogy az oltásoknak köszönhetően az idei év biztosan jobb lesz, mint a tavalyi, mégis meglepte őket a siker.

Nikolina Brnjac turisztikai miniszter is igen figyelemreméltónak nevezte a a dalmát és isztriai üdülők júliusi és augusztusi foglalási volumeneit. Mint kiemelte, a vendégéjszakák száma augusztus 10-ig a 2019-es szezonban elért rekorderedmény 69 százalékán állt időarányosan.

A szállásadók megkönnyebbülését jelzi a lemondási idők rövidülése is. A pandémia előtt még szó sem lehetett róla, hogy két nappal a nyaralás megkezdése előtt le lehessen mondani az apartmanokat, az újabb hirdetésekben ez már általánossá vált, sőt

előfordul, hogy az utazás előtt akár 24 órával is következmények nélkül törölhető a foglalás.

A pezsgés jól látható a tengerpart gyöngyszemeként ismert Dubrovnikban is, amely az UNESCO által védett, erődített, fallal körülvett középkori városáról híres, ahol a népszerű Trónok harca című sorozatot is forgatták. Az óváros főutcája zsong az emberektől, miközben a külső falak mentén újabb turistacsoportok vívnak közelharcot a bejutásért. Ilyen körülmények között többnyire hatástalan marad a figyelmeztetés, hogy tartsanak egymástól távolságot az emberek, mossanak kezet és viseljenek maszkot.

Horvátországban a zárt helyiségekben kötelező a maszk viselése, de a szabadban nem.

A Gusta Me étterem pincére, Toni Dugandzic elmondta, hogy a tavalyi gyenge szezon után az étteremtulajdonosok sem számítottak ekkora turistaáradatra, ezért nem vettek fel időben elegendő személyzetet. „Ezért most egy kicsit többet dolgozunk” mondta.

Az egészségügyi tisztviselők a járvány újabb hullámának megelőzése céljából oltási akciókat is szerveztek a turizmusban dolgozók számára, eddig a 4,2 millió lakosú ország felnőtt lakosságának mintegy 40 százalékát oltották be a koronavírus ellen. Mindennek ellenére az egy nap alatt megfertőződöttek száma az elmúlt hetekben folyamatosan nőtt, és hét végére megközelítette a 600-at. Horvátország a járvány kezdete óta hozzávetőlegesen 370 ezer megbetegedést és több mint 8 ezer halálesetet jelentett be.

A látogatók közül sokan úgy ítélik meg, hogy a nyaralás során a biztonság megőrzésének legjobb módja, ha vitorláshajót bérelnek. Így ráadásul bejárhatják az adriai szigeteket és a zegzugos öblöket. Biograd város zsúfolt kikötőjében a legtöbb vitorlást már le is foglalták. „Mindenki hajót szeretne! – mondta az AP riporterének Marin Katicin, a Pitter Yachting chartercég vezérigazgatója. – Nekünk már nincs is több hajónk!”



A német Kate Redder a barátaival bérelt hajót. A horvátországi vitorlázás a függetlenség érzését adja, jobb kilátást nyújt az ország lenyűgöző tájaira, és lehetőséget teremt az önfeledt vízi kikapcsolódásra – magyarázta. – Emellett jóval kevésbé veszélyes, mint szállodába menni, ahol állandóan idegen emberekbe ütközöl.”