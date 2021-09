Több mint száz milliárd dollárt vonzana az Emirátusok

Az Egyesült Arab Emirátusok eddig is fontos pénzügyi és kereskedelmi központ volt, de szeretne még ennél is nagyobbá válni. A többségében bevándorlók lakta ország a vízum szabályain is lazítana.

23 perce | Szerző: K. B. G.

Az Egyesült Arab Emirátusok Ázsia és Afrika gyorsan növekvő gazdaságaival mélyítené el kapcsolatait, régebbi partnereitől pedig 150 milliárd dollár befektetését reméli, miközben globális pénzügyi és kereskedelmi központtá válik – közölték az Emirátusok tisztségviselői a Bloomberggel.

Az országnak erre jó esélyei is vannak, hiszen már most a Közel-Kelet vezető kereskedelmi központja, igaz az utóbbi időben Szaúd-Arábia is beszállt ezért a szerepért a versenybe. Az Emirátusok vasárnapi bejelentése szerint 8 országgal – Dél-Korea, Indonézia, Kenya, Etiópia, Törökország, Nagy-Britannia, India, Izrael – szeretnék elmélyíteni gazdasági kapcsolataikat és enyhítenének a vízumszabályokon is. Thani Al Zeyoudi, külkereskedelemért felelős államminiszter szerint igyekeznek számos ország piacát még agresszívebben megnyitni, míg a többek között mesterséges intelligenciáért, távoli munkavégzésért és digitális gazdaságért felelős kollégája, Omar Al Olama szerint ez a 8 állam adja a világ gazdasági teljesítményének 10 százalékát és lakosságának a negyedét. Ázsia és Afrika az ország befektetéseinek egyre fontosabb területe lett, az országhoz köthető vagyonkezelők egyre több tőkét fektetnek be ezeken a területeken, különös tekintettel Indiára, ahol a Mubadala Investment Corporation befektetései 2020-ban meghaladták az előző 19 év befektetéseinek az összegét. A tervek ellenére a Bloomberg információi szerint jelenleg az ország fő kereskedelmi partnereit Kína, India, Japán, az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia jelentik. A további növekedés érdekében az ország 550 milliárd dirham (150 milliárd dollár) külföldi befektetést szeretne vonzani az elkövetkező 9 év során és 2030-ra szeretne a 10 legnagyobb befektetési központ egyike lenni Abdulla bin Touq gazdasági miniszter szerint. A tőkét többek között Oroszországból, Ausztráliából, Kínából és Nagy-Britanniából várják. Az Emirátusok emellett újfajt vízumot is bevezetnének, mely lehetővé teszi az országban a munkakeresést, míg az eddigi vízumok csak munkáltató támogatásával voltak elérhetőek. A több mint 80 százalékban bevándorlók lakta országban lehetőség nyílik a munkahely elvesztését követően 180 napig újabb állás után is nézni. A befektetők segítésére létrehoznak egy szövetségi ügynökséget is, mely lehetővé teszi az egész országban történő működést, szemben a korábbi, emirátusonként változó gyakorlattal. A bejelentések nem sokkal előzik meg az októberben Dubajban tartandó Világkiállítást, ami az egyik legtöbb résztvevőt vonzó esemény a koronavírus-járványból lábadozó bolygón. Az Emirátusok – melynek gazdasági kibocsátása a Nemzetközi Valutaalap szerint 2020-ban 6 százalékkal csökkent – idén szeretne több mint 4 százalékos növekedést elérni, mely magasabb, mint a 2,5 százalék, amit az ország jegybankja december várt.

