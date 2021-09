Törhetik a malacperselyt a kínai sertéstenyésztők

A sertéshús a kínai étrend egyik legfontosabb része, a világ sertéshús-termelésének felét Kínában fogyasztják el, ezért a kormány számára különösen fontos, hogy stabilizálja az árakat:

a hiány idején felszabadította a nemzeti tartalékokat, a jelenlegi túlkínálat idején pedig a fogyasztást próbálja ösztönözni. Ma Joszjang, a földművelésügyi minisztérium miniszterhelyettese egy szeptember eleji sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a közelmúltban a sertéshús ára nagyon gyorsan csökkent, így reméli, hogy mindenki élhet a lehetőséggel, hogy több sertéshúst vásárol, és több sertéshúst eszik. Egészen más volt az üzenet 2019-ben, a hatóságok akkor arról beszéltek, hogy az árak stabilizálása érdekében nemcsak a sertés, hanem a baromfi és a marhahús előállítását is ösztönzik. Az állami ösztönzéseknek is köszönhető volt, hogy a befektetők buzgón vásárolni kezdték a nagy hústermelők részvényeit, így például a New Hope Group részvényei 174 százalékkal emelkedtek 2019-ben. A tavalyi 16 százalékos további nyereség után azonban a részvények árfolyama több mint 45 százalékos mínuszban van idén.