Továbbra sem világos hogyan fog működni a bitcoin hivatalos fizetőeszközként

Az országot elnöke Nayib Bukele még júniusban jelentette be, hogy országa lesz az első, mely hivatalos fizetőeszközként elismeri a kriptopénzt, a tervek szerint a nemzeti digitális pénztárca használói fejenként 30 dollárnyi bitcoint is kapnak az alkalmazás telepítését követően. A bitcoin adoptációja a tervek szerint olcsóbbá teheti az ország külföldön élő polgárai által hazautalt összegeket, melyek El Salvador GDP-jének ötödét teszik ki. A tervek szerint azok a külföldiek, akik legalább 3 bitcoint befektetnek az országba, letelepedési joghoz is juthatnak.

A Bank of America kutatása szerint mindez jót tehet az ország gazdaságának és növelheti a digitalizációt egy olyan országban, melyben az emberek 70 százaléka még bankszámlával sem rendelkezik. Az amerikai befektetési bank optimizmusát azonban nem mindenki osztja, így az országban múlt héten tüntetések is voltak a lépés ellen.

A Világbank visszautasította El Salvador kérését a bitcoin implementációjának segítése céljából, míg a Nemzetközi Valutaalap bírálta a lépést. A Moody's hitelminősítő pedig az ország adósságának leminősítéséről döntött a bejelentés óta. A John Hopkins Egyetem kutatása szerint a hazautalások sem lesznek olcsóbbak a bitcoin használatának köszönhetően, míg egy júliusi kutatás szerint az ország lakosságának kétharmada nem nyitott a kriptopénz elfogadása irányában.

Arra sem derült eddig fény, hogy az adófizetés hogyan fog működni mondjuk azon üzletek esetében, melyek mind az ország által eddig használt dollárban, mind bitcoinban szereznek bevételt. A pénzmosással kapcsolatos aggodalmakra sem sikerült mindeddig megnyugtató választ adnia az országnak, mint ahogy túlzottnak tartják a vulkanikus országban geotermikus energia felhasználásával bányászható kriptókról szóló várakozásokat is.

Bukele számítása azonban még így is sikeres lehet, hiszen a mindössze évi 27 milliárdos GDP-vel rendelkező ország sokat profitálhat a kripto evangélisták befektetéseiből és noha nem feltétlenül szerencsés a folyamatosan évente termelődő bruttó hazai összterméket a bitcoinok állományának értékével összehasonlítani, a legnagyobb kripto piaci kapitalizációja több int 890 milliárd dollár jelenleg, ami több mint 30-szorosa az ország éves GDP-jének.

Azonban az ország lakosságából sokan panaszkodnak arra, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást az új fizetőeszközzel kapcsolatban, ami mindenképpen nehezíti annak széleskörű elterjedését az országban. A hivatalos indulás előtt egy héttel nem hozták nyilvánosságra a bitcoinnal kapcsolatos szabályozói keretrendszert sem.