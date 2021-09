Kedden nyitja meg kapuit a világ egyik legnagyobb autókiállítása, a müncheni IAA Mobilitiy, ahol várhatóan az elektromos meghajtású járműveké lesz a főszerep – írja a Bloomberg.

Fotó: SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A korábbi években Frankfurtban megtartott kiállítás idén először költözik Münchenbe, ám nem ez az egyetlen jelentős változás a rendezvény életében, mely tisztán autóipari esemény helyett a mobilitást helyezi a középpontba, így számos bicikli márka is jelen lesz a kiállításon. Az autógyártók közül viszont többen is kihagyják az eseményt, így a Stellantis, a Toyota vagy a Tesla sem lesz jelen.

Biztosan láthatóak lesznek azonban a német autóipar szereplői, a Volkswagen, a BMW és a Mercedes. A Volkswagen várhatóan itt mutatja be az ID.5 GTX nevű crossoverét, de jön a hatvanas évek legendás Transporterének az elektromos változata ID.Buzz néven is. A BMW bemutatja legújabb elektromos SUV-ját az iX-et, míg a Mercedestől az EQE szedán várható többek között.

Mindemellett sosem látott mennyiségű, különböző mobilitási formát kínáló startup is megjelenik a kiállításon, elektromos biciklikkel, robogókkal és motorokkal, de az autóiparban kulcsfontosságú szerepet betöltő csipgyártók, mint a Qualcomm és az Intel is jelen lesznek. A rendezvényen – melyet a koronavírus-járvány miatt eleve megpróbáltak szellősre tervezni, így csak napi 80 ezer látogatót fogadnak – kiemelt szerepet kapnak az önvezető technológiák is.

Hiába azonban a sok új szereplő és az elektromos modellek, a környezetvédő csoportok a szeptember 7. és 12. közötti rendezvény megzavarására készülnek, hogy többek között megakadályozzák az autóipar zöldre festését.

A koronavírus-járvány óta elsőként megrendezendő jelentősebb autópiaci expót a hamarosan távozó német kancellár, Angela Merkel nyitja majd meg kedden, aki hatalmát és tekintélyét gyakran használta a német autóipar érdekében. Az autóipar koronavírus-járvány utáni, ám nem csak ahhoz kapcsolódó átalakulását is remekül szemléltető eseményre mindenképpen érdemes lesz figyelni a jövő héten.