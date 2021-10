A balti köztársaságok lehetnek a gazdasági kilábalás nyertesei, sőt ezen országok hazai összterméke (GDP), már most is magasabb a koronavírus-járvány előtti szintnél – olvasható a Capital Economics hétfőn bemutatott átfogó térségi tanulmányában. Az elemzőcég ugyanakkor azt is megemlíti, hogy a gyors növekedés hamar felemészti a kapacitástöbbleteket és növeli az inflációt, továbbá makrogazdasági egyensúlytalanságok kialakulásához is vezethet.

A londoni cég elemzői szerint a három balti gazdaság idén átlagosan 6 százalékkal nőhet, amit leginkább az észt gazdaság 9 százalékos növekedése húz majd. A szakértők szerint az észt GDP már most is 6 százalékkal meghaladja 2019 negyedik negyedévének értékét.

A növekedés üteme 2022-2023-ra átlagosan 4-4,2 százalékig lassulhat, ám 2023 végére ez még mindig 14 százalékos bővülést jelent a koronavírus-járvány előtti értékhez képest.

Fotó: PETRAS MALUKAS / AFP

A Capital Economics londoni elemzőinek várakozása szerint a közép-európai EU-gazdaságok teljesítménye ugyanebben az időpontban 12 százalékkal, az euróövezet hazai összterméke 5 százalékkal lesz magasabb a járvány elhatalmasodása előtti szinteknél.

A balti gazdaságok kiugró teljesítményének egyik fő tényezője a digitális szektor fejlettsége és robusztus exportja, amely a járvány alatt is figyelemreméltó ütemben nőtt. A távközlési, számítástechnikai és információtechnológiai kivitel értéke Észtországban és Litvániában 90 százalékkal emelkedett 2019 első negyede és 2021 első negyede között.

Más nagy londoni házak a magyar gazdaságban is lendületes idei növekedést valószínűsítenek a tavalyi visszaesés és a vártnál gyorsabb idei első félévi növekedés bázisán.

A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzőstábja legutóbbi regionális prognózisában közölte: 7 százalékra – vagyis jóval a 6,1 százalékos GDP-növekedést valószínűsítő konszenzusos várakozás fölé – emelte a magyar gazdaság idei egész éves növekedésére szóló előrejelzését.

A Fitch Ratings globális hitelminősítő, amely nemrégiben megerősítette Magyarország devizában fennálló hosszú lejáratú államadósság-kötelezettségeinek "BBB" szintű, stabil kilátású osztályzatát, ennek indoklásában közölte: várakozása szerint a magyar GDP-érték az idén 6,5 százalékkal, 2022-2023-ban évi átlagban 4,8 százalékkal növekszik reálértéken.