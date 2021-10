Közelednek az ünnepek, a játékgyártók viszont bajban vannak: egyre kiélezettebb a verseny, hogy termékeik egyáltalán polcokra kerüljenek a karácsonyi roham előtt, köszönhetően a berozsdásodni látszó ellátási láncoknak – írja az AP.

Fotó: Shutterstock

Versenyt fut az idővel, ezért meglepő döntést hozott a Basic Fun nevű játékgyártó: egyik ikonikus termékéből az amerikai értékesítésre szánt mennyiség egyharmadát Kínában hagyta. Azért választották ezt a példa nélküli megoldást, mert jelenleg a játék Amerikába juttatásának költségei a termék kiskereskedelmi árának negyven százalékát teszik ki. Ez durván 26 dollárt jelent, ami jelentős drágulás a tavalyi hét százalékos értékhez képest – és a kikötőkből a forgalmazókhoz való szállítás költségei még szóba sem kerültek...

Jay Foreman, a Basic Fun vezérigazgatója azt mondta, eddig még sosem voltak ilyen helyzetben, és nem tehettek mást, hátra kellett hagyniuk a legyártott játékokat.

A jelenség a szállításra használt konténerek gyakran változó árával, és a korábban olajozott ellátási láncok nehézkesebb működésével magyarázható.

A problémával nemcsak a Basic Fun szembesült, hanem a többi játékgyártó is, akik most egymással versengve próbálnak konténereket, illetve új kikötőket találni. Némelyikük már nem is bízik a vízi szállítmányozásban, ezért inkább a légi csatornákat választja, hogy még december 25-e előtt célba érjenek termékei.

Az ellátási hálózatokat a világjárvány tépázta meg, amikor a kínai gyárak ideiglenesen leálltak a termeléssel, az amerikai üzletek pedig bezártak. A helyzet csak rosszabbodott a tavaszi újranyitás óta: a cégek csak nehezen tudják kielégíteni a magukra találó vevők gyorsan változó igényeit. Az amerikai munkaerőhiány pedig a ténylegesen megérkező rakományok lerakodását, kamionokra való átrakodását nehezíti meg.

A hajókon szállítható konténerek ára több mint hatszorosa a tavalyinak. Akkor durván 3.000 dollárba került egy fémdoboz, idén pedig akár 20.000 dollárt is elkérhetnek érte. Ez számos nagyvállalatot arra ösztönzött, hogy szokatlan ötletekkel álljon elő: a Walmart és a Target saját hajóikat bérlik, a Coca-Cola pedig szénszállító teherhajókkal oldja meg a szállítmányozást.