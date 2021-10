A rendszerváltozás óta a legmagasabbak a cseh termelői árak

Az Európai Unióban a csehek az elsők közt jelentik a havi termelőiár-indexet. Az augusztusi számok esetében az történt, hogy egy meglepő mértékű megugrást a cseh rátában hasonló követte az eurózóna adataiban és a közép-európai régióban is, kivéve Magyarországot, ahol némileg csökkent augusztusban az éves index, de magas szintre: 14,4 százalékra (aminél csak a 15,88-os román szám volt magasabb). A múlt héten jelentette szeptemberi számait Horvátország, ahol hatalmasat ugrott az index: az augusztusi 9,3 százalékról 12,1-re.

A cseh korona 0,2 százalékot gyengült az euró ellenében az adatok után, 25,412 környékére, de egyelőre nem lépett ki az utóbbi majdnem két hét jellemző sávjából. A dollár közben szépen áterősödött az 1,16-os szinten az euró ellenében – a korona gyengülését ez is okozhatta, hiszen hasonlóan mozgott a złoty is. A forint pedig még többet is gyengült, mint a cseh deviza: körülbelül egyharmad százalékot, a 360-as szinten túlra.