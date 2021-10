A szétrobbanás szélére került Bosznia, a szemek Brüsszelen

Az egymásnak feszülés nem teljesen új, a szerbek már a nyáron elkezdték a kiválást. Júliusban a polgárháborúban történt genocídium tagadása bűntetté vált Bosznia-Hercegovinában, és valószínű, hogy minden egyes alkalommal, amikor ezt a rendelkezést alkalmazzák, kiújul a politikai feszültség. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a múlt heti szlovéniai Nyugat-Balkán-csúcson fogadkozott, hogy Bosznia-Hercegovina és az egész régió az EU-hoz tartozik, de ez messze nem volt elég ahhoz, hogy véget vessen a kiválási folyamatnak, amint azt Dodik mostani és múlt heti nyilatkozatai is megmutatták.

Már a múlt héten elmondta, hogy a szerbek elhagyják a bosnyák fegyveres erőket, a legfelsőbb bírói testületet, az adóadminisztrációt, sőt a titkosszolgálatot is – gyakorlatilag mindazokat az intézményeket, amelyek a szövetséget összetartják. Brüsszel amúgy sem túl acélos befolyását tovább rongálta egy szeptember végi Reuters-jelentés – amelyre Leyen igyekezett rácáfolni – arról, hogy az EU további bővítését több tagállam is – mint Dánia, Franciaország, Hollandia és Bulgária – ellenzi. A szlovéniai csúcsértekezletről a Politico a következő címmel számolt be: Az EU vezetői támogatják a balkáni bővítést – csak nem mostanában.