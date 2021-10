A globális ellátási láncok szakadozása ellenére sem tart a rohamtól az Amazon, írtuk hétfőn. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a Target elnök-vezérigazgatója, Brian Cornell aki hétfőn a Yahoo Finance All Markets Summit nevű rendezvényén kiemelte, hogy a kiskereskedelmi lánc szintén rendkívül erős ünnepi szezonra számít.

Egész évben erre készültünk

– közölte a cégvezető, akinek minden oka megvan az optimizmusra, hiszen a cége már a második negyedév során is eladásainak 8,9 százalékos növekedéséről számolt be, miközben a profitráta is szélesebb lett, elérve a 9,8 százalékot az egy évvel korábbi 9,1 százalékkal szemben. A cégtől az elemzők 7 százalékos növekedést várnak a karácsonyi szezonban, miközben a profitráta nem változik jelentősen a tavalyi évhez képest.

Fotó: Robert LEVER / AFP

A Target magabiztosságát növelheti, hogy a második negyedév végére 2,5 milliárd dollárral sikerült készleteit is növelnie, köszönhetően annak, hogy a cég valóban korán megkezdte a felkészülést a kiskereskedelmi forgalom terén hagyományosan erős ünnepi szezonra. A vállalat emellett saját hajókat is bérelt a fennakadások megelőzésére és 30 ezer új munkást kíván felvenni az ünnepeket megelőzően, hogy semmiképpen se szembesüljön fennakadásokkal.

Cornell szerint azonban nem fognak gyorsan megoldódni a beszállítói láncokat érintő problémák, hiszen azokat számos dolog fenyegeti az ázsiai kikötő lezárásoktól az amerikai sofőrhiányig.

A Bank of America elemzője, Robbie Ohmes szerint a Target és versenytársa a Wal-mart köszönhetően méretüknek, bérelt hajóiknak és gondos készletezésüknek nagy nyertesei lehetnek az ünnepi szezonnak a kisebb cégek kárára.