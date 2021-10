Az USA-ból nemzetbiztonsági okból "elhajtott" dubaji sejkek, 50 millió eurós projektbe kezdenek a román tengerpari városban, Konstancában, annak kikötőjében működtetett termináljuk meghosszabbítása érdekében - közölte az economedia.ro.

A brit Virgin-szigeteken bejegyzett Constanţa South Container Terminal (CSCT) offshore társaság - amelyet korábban kiutasítottak az Egyesült Államokból nemzetbiztonsági kérdésekre hivatkozva - szeretné bővíteni a Port of Constanţa Sud multimodális közlekedési platformját. A TED-en közzétett pályázati felhívása szerint a beruházás értéke 248 millió lej, mintegy ötven millió euró.

Fotó: AFP

A globális konténerszállítás mintegy 10 százalékát (70 millió konténer) irányító társaság, a CSCT 2003 óta működik Constantában, és a DP World működteti, amelyet Ahmed Bin Sulayem sejk vezet,

Az euronomedia.ro beszámolója szerint a DP World az amerikai nemzetbiztonsággal kapcsolatos ügy középpontjában állt, 2006 -ban, amikor terminálokat vásároltak a keleti parti kikötőkben, New Yorkban, New Jersey -ben, Philadelphiában, Baltimore -ban, New Orleans -ban és Miamiban. Az akvizíció befejezése előtt a megállapodás az amerikai külügyminisztérium által felügyelt Külföldi Beruházási Bizottság figyelmébe került. Ettől a szervezettől még zöld jelzést kapott, de később több demokrata és republikánus kongresszusi képviselő kifogásolta az arab akvizíciókat, azzal érvelve, hogy ez gyengíti a kikötők biztonságát.

George W. Bush elnök megvétózta a kongresszus azon döntését, amely megakadályozza a felvásárlást. Később azonban a DP World elhalasztotta a kikötők megvásárlásának befejezését, majd teljesen feladta amerikai terveit, s eladta ottani részvényeiket egy helyi cégnek.