Besavanyodott a fogyasztók hangulata a hiánnyal küszködő Európában

Vigasztalan fogyasztóihangulat-adatok érkeznek ma sorban az európai országokból. Szerdán a Federal Reserve bézs könyve is arról számolt be, hogy az ellátási láncok akadozása és a járvány miatt az óceán túloldalán is lassult a gazdaság kilábalása. A két fejlemény eredőjeként ma az euró előbb 1,167 környékére erősödött a dollár ellenében, majd 1,164-re vonult vissza.

Fotó: Tolga Akmen / AFP