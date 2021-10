Hivatalos: megtorpant a német gazdaság

Ez az eredmény annak fényében tovább árnyalódik, hogy a német gazdaság veszített a munkaerő-felvételi hajlandóságából. Az Ifo foglalkoztatási barométere októberben 103,6 pontra csökkent a szeptemberi 104,3-ről. Ennek ellenére a munkaerőpiac továbbra is fellendülőben van. A feldolgozóiparban a foglalkoztatási barométer szinte változatlan maradt. A nyersanyagokkal és köztes termékekkel kapcsolatos ellátási problémák még nem tükröződnek a vállalatok foglalkoztatáspolitikájában. A szolgáltatók körében a mutató csökkent. A vendéglátóiparban továbbra is keresnek új munkatársakat, akárcsak a munkaerő-közvetítő ügynökségek. A kereskedelemben a vállalkozások bővíteni szeretnék a személyzetet, és az építőiparban is van még kereslet új alkalmazottak iránt, bár az előző hónaphoz képest kisebb mértékben.