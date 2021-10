Jegelik a privatizációt a franciák

Vial kifejtette, hogy a tavaly a két kormány anyagi közreműködésével megmentett légitársaságtól nem is várják el, hogy rövid időn belül rendezze tartozását, a légi közlekedési ágazat talpra állása ugyanis a vártnál lassabban halad.

A szintén állami többségű – és abban is maradó – repülőtér-üzemeltető, az Aéroports de Paris 2024-re várja, hogy forgalma a járvány előtti év 90 százalékára fusson fel.

A csatornán túl, a londoni Heathow-n 2026-ra érik utol magukat, most 28 százaléknál járnak csak. Ott 3,4 milliárd fontos kárt okozott eddig a járvány. A spanyolországi reptereket üzemeltető Aena is 2026-os újjászületésben bízik. Az Air France-KLM-ben a Párizs és Amszterdam most testvériesen 14,3-14,3 százalékkal rendelkezik, miután a hollandok pár éve elunták a francia dominanciát, és titkos tőkepiaci ügyletekkel kisebbségből egyenlő jogú partnerré „fejlődtek fel”.

Más megítélés alá esik a legnagyobb mobil-előfizetői bázissal rendelkező Orange, amely már kiheverte a járvány miatti sokkot, de nyeresége az 5G-s hálózatfejlesztés magas költségei miatt stagnál:

a harmadik negyedéves EBITDA 3,55 milliárd volt. Vial szerint a 23 százalékos állami pakettet legfeljebb középtávon csökkenthetik, erről nincs döntés.

A cégben 77 százalékos a közkézhányad. A Peugeot-ban (immár Stellantisban) és a Renault-ban lévő állami pakettek is érinthetetlenek.