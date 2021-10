Az ír külügyminiszter a játékszabályok egyoldalú módosításával vádolta meg az Egyesült Királyságot a Brexit megállapodáshoz kapcsolódó északír protokoll körüli viták ügyében.

Fotó: AFP

Simon Coveney a brit Brexit-ügyi államtitkár kedden elmondandó, de a hétvégén már ismertetett beszédére utalt, amelyben David Frost a kétoldalú kapcsolatok javításának előfeltételeként nevezte meg a protokoll jelentős módosítását, továbbá az Európai Unió bírósága (ECJ) joghatóságának megszüntetését az észak-írországi ügyekben.

Ugyanezt látjuk újra meg újra: az EU próbálja megoldani a problémákat, az Egyesült Királyság azonban már előre elutasítja a javaslatokat, és többet követel. Tudják, hogy az EU nem mozdulhat az ECJ kérdésében, mégis ezt kérik. Egy ponton az EU azt fogja mondani, hogy elég, nem tudunk több kompromisszumot kötni, és azt hiszem, nagyon közel vagyunk már ehhez

– nyilatkozta Coveney az RTÉ ír közszolgálati rádiónak.

Az Európai Bizottság már júliusban egyértelműen elutasította a bíróság joghatóságának felfüggesztését, és többször megerősítette, hogy nem hajlandó újratárgyalni a protokollt.

Bizonyos módosításokra azonban hajlandó, és a héten fogja nyilvánosságra hozni a javaslatait arról, hogyan lehetne gördülékennyé tenni a kereskedelmi kapcsolatokat Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi része között. Maros Sefcovic, a Bizottság alelnöke szerint készek többek között nagyobb rugalmasságra Észak-Írország gyógyszer-ellátásában, a vámellenőrzések egyszerűsítésében, valamint arra is, hogy ebben a folyamatban nagyobb szerepet adjanak a helyi intézményeknek.

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ

A protokoll teszi lehetővé, hogy Észak-Írország harmonizált viszonyrendszerben maradt az EU egységes belső piacával és vámuniójával, és nincs fizikai határ a tartomány és Írország között.

London azzal fenyeget, hogy amennyiben az EU nem kész a szabályok jelentős módosítására, akkor egyoldalúan felfüggeszti a protokoll egyes elemeinek hatályát.

A Bloomberg szerint ez a lépés segíthet Boris Johnson brit kormányfőnek elterelni a figyelmet az egyéb súlyos problémákról, amellyel az ország jelenleg küzd, és amelyeknek részben éppen a Brexit az oka. Ilyen például az ellátási láncban kialakult válság, amelyet egyértelműen súlyosbított az ország kilépése az EU-ból. Az esetleges egyoldalú brit lépés azonban jogalapot adna Brüsszelnek ellenintézkedések meghozatalára, hogy megvédje a belső piac integritását, ami megzavarhatná a tágabb kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat.

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / AFP

Romlik az üzleti és fogyasztói hangulat a briteknél

Az ellátási láncban tapasztalható súlyos zavarok, az infláció, az energiaválság és a kamionsofőr-hiány hatására romlik az üzleti és a fogyasztói hangulat is az Egyesült Királyságban. A BDO könyvelési és tanácsadó cég legfrissebb jelentése szerint brit vállalkozások kibocsátásának növekedése szeptemberben az ötödik egymást követő hónapban lassult, és elérte a legalacsonyabb szintet a márciusi zárlat óta. A PwC ugyancsak most nyilvánosságra hozott jelentése szerint a fogyasztó hangulat idén most a legalacsonyabb, három ponton áll, ami azonban így is visszatérést jelent a koronavírus-járvány előtti szinthez. VG