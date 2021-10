Nem tart a stagflációtól az EKB – nem változtatott politikáján

Mindezek miatt nagyra nőtt a szakadék a kamatemelés időpontjára vonatkozó piaci várakozások és a bank saját iránymutatása között. A jegybank továbbra is amellett érvel, hogy a kamatok mindaddig alacsonyak maradnak, amíg az infláció középtávon is 2 százalékon nem stabilizálódik. A piacok azonban már a jövő őszi emelés esélyét árazzák be, arra számítva, hogy az infláció az elkövetkező évben az EKB célszintje körül lesz. Ez azonban messze eltér a bank saját előrejelzésétől, az ugyanis az idei 2,2 százalékos átlagos árnövekedést követően jövőre 1,7, 2023-ra pedig 1,5 százalékos inflációt prognosztizál, ráadásul közel egy évtizede alulmúlja a célját, így egy elhamarkodott lépés különösen nagy csapást mérne a hitelességére. A monetáris döntéshozók pedig élénken emlékeznek a bank egy évtizeddel ezelőtti, az adósságválság során történt kamatemelésére, amely vitathatatlanul az intézmény történetének legnagyobb politikai hibája volt.