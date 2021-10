Vakarhatja a fejét Bill Hornbuckle, az MGM Resorts kaszinóvállalat vezérigazgatója, aki szeptember közepén még arról tájékoztatta a részvényeseket, hogy információi szerint a pekingi új hullám, amely szigorúan megregulázta a technológiai cégeket és leszámolt a magánkézben lévő oktatási intézményekkel, nem terjed ki Makaó játéktermeire - olvasható a Figyelő cikkében. A kínai különleges státusú terület a világ szerencsejáték-központja, sokkal nagyobb piac, mint Nevada.

Az MGM makaói licencei jövőre járnak le.

Hornbuckle nyilatkozatát követően egy nappal azonban robbant a bomba. Kína közölte, hogy újraszabályozza a piacot – a cél a külföldi befektetők kiszorítása. Makaót a portugálok 1999-ben adták vissza az ázsiai óriásnak. A pekingi (egyelőre csak) javaslat szinte azonnal 20 milliárd dollárral csökkentette az amerikai kaszinócégek – és kínai leányvállalataik, mint például a Sands China, az MGM China és a Wynn Macau – kapitalizációját. A központi vezetés azt tervezi, hogy kormányzati felügyelőbiztosokat nevez ki a makaói játékbarlangokhoz, hogy keresztülverje akaratát. A „közjó” érdekében hozott intézkedések között szerepel a szerencsejáték visszaszorítása Kínában, márpedig a pártvezetés – teljes joggal – Makaót is az ország részének tekinti.

A kását persze nem eszik olyan forrón, a makaói kaszinólicencek ugyanis meglehetősen jó pénzt hoznak a kínai költségvetésnek.

A nagyjából egy budapesti kerület méretű földdarab játéktermei 2019-ben 36,6 milliárd dollárnak megfelelő patacát (ez Makaó hivatalos pénzneme) zsebeltek be. Ezzel szemben Las Vegasban a híres Strip mindössze 6,6 milliárdot hozott. A kínai vezetés azonban régóta kritizálja az amerikai befektetőket, mondván: túl sok nyereséget visznek ki az országból. Szerintük az ott megtermelt profitot helyben kellene befektetni. A pekingi javaslathoz egy 45 napos konzultációs időszak járult, ez körülbelül október végén jár le.

A 2019. március 5 -én készült fotón a látogatók Makaóban, a Grand Lisboa (back C) kaszinó üdülőhely közelében fényképeznek. - A kereskedelmi háború bizonytalanságokat okozhatott a világ második legnagyobb gazdaságában, de Kína egyik szeglete eddig határozottan élénk maradt- a makaói szerencsejáték-enklávé. Fotó: Anthony WALLACE / AFP

A pártvezetés hozzáállását jelzi: az első tárgyalási napot olyan rövid határidővel tűzték ki, hogy Lawrence Ho, egy helyi vállalat, a Melco Resorts milliárdos alapítója, valamint az időközben szintén tulajdonrészt szerzett nővérei (Pansy és Daisy) nem értek oda időben a kínai területen rendezett megbeszélésre.

Az amerikai tőzsdén jegyzett Las Vegas Sands, az MGM és a Wynn összesen kilenc kaszinót üzemeltet Makaóban.

Leányvállalataikat a hongkongi börzén is jegyzik. A helyi cégek közül a Galaxy Entertainment, a néhai Stanley Ho által alapított SJM Holdings és a szintén az ő nevéhez köthető Melco részvényeivel az USA-ban és Hongkongban is kereskednek. Mind a hat vállalkozás busás profitot zsebelt be az elmúlt években, annak ellenére, hogy Hszi Csin-ping későbbi kínai elnök 2012-ben meghirdetett antikorrupciós kampánya, majd a koronavírus-járvány azért jelentős hatással volt a bevételekre. Az idén azonban úgy tűnt, ismét beindul a bomba üzlet, miután a makaói kaszinók bevétele tavaly 79 százalékkal, 7,53 milliárd dollárra esett.

A teljes cikk a Figyelő legfrissebb számában olvasható.