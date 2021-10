Az amerikai ExxonMobil vállalat megállapodott a Romgaz román állami gázkitermelő céggel arról, hogy milyen feltételek mellett adja el a Neptun Deep elnevezésű fekete-tengeri földgázmezőben birtokolt 50 százalékos részesedését. A Romgaz a bukaresti értéktőzsdén jelentette be az exkluzív tárgyalások lezárását, ismertetve azt is, hogy megállapodtak az adásvételi feltételekben. Ezek részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra, így az Exxon 100 százalékos pakettjének megvásárlásáról szóló tranzakció értékét sem. A Romgaz szerint az adásvételt 2022 első negyedévében zárhatják le. A megállapodás megkötése előtt a feltételeket jóvá kell hagynia még a román állami gázkitermelő igazgatótanácsának, valamint a vállalat részvényesi közgyűlésének is.

A tét nem kevés, a földgázmezőben ugyanis 42–84 milliárd köbméterre becsült gáz rejlik.

A felek június közepén állapodtak meg arról, hogy négy hónapon át az ExxonMobil csak a Romgazzal tárgyal az eladás feltételeiről. Az amerikaiak már korábban lemondtak a román felségterületen levő offshore gázmező kitermeléséről, a román vállalat pedig jelezte, szívesen átvenné a kitermelési jogot. A Romgaz március végén tett kötelező vételi ajánlatot az ExxonMobilnak. A földgázmező másik 50 százalékos részesedését az osztrák OMV birtokolja, amely áprilisban megállapodott a román vállalattal, hogy ha a Romgaz átveszi az ExxonMobil részesedését, akkor az osztrák vállalat lesz a gázmező operátora. Az osztrák cég romániai leányvállalata, az OMV Petrom hosszú ideje sürgeti a fekete-tengeri földgáz kitermelésének beindítását, a társaság vezérigazgatója korábban arra figyelmeztetett:

ha a román hatóságok nem fogadják el még az idén az offshore kitermeléseket szabályozó jogszabály-módosítást, okafogyottá válhat a projekt a klímasemleges célok miatt.

Christina Verchere előrebocsátotta: csak akkor hajlandók befektetni, ha stabil adójogi környezetre számíthatnak, hiszen több milliárd euróról van szó.

Fotó: Brak Akay / AFP

A tavaly decemberben hatalomra került bukaresti jobbközép kormány megígérte, hogy a befektetők számára kedvezőbben módosítja az offshore-törvényt, ez azonban nem történt meg, és egyelőre nincs is sok esély rá. Szeptemberben kormányválság robbant ki Bukarestben, amelynek nyomán felbomlott a hárompárti koalíció, majd megbukott a liberális Florin Cîțu vezette kabinet, és jelenleg nincs teljes hatáskörrel felruházott kormánya az országnak.

Bende Sándor, a kétkamarás román parlament alsóháza ipari és szolgáltatások szakbizottságának elnöke lapunknak elmondta, tulajdonképpen arra megy ki a játék, hogy a multinacionális társaságok jelentős adókedvezményt akarnak kicsikarni a román államtól. A 2018 óta hatályos offshore kitermelési törvény többek között kimondja, hogy az energiahordozó árának a kereslet megnövekedése miatt bekövetkező emelkedése esetén (mint ahogy jelenleg is történik) a meg nem érdemelt jövedelem nagy részét – mivel a kitermelési költségek nem nőnek jelentősen – a társaságnak be kell fizetni az államkasszába. Mindemellett a jogszabály nem biztosít adókedvezményt a külföldi kitermelő számára, miközben a multinacionális cégek ehhez vannak szokva Romániában.

Azt állítják, nem jó a törvény, holott tulajdonképpen azt kellene kimondaniuk, hogy nem akarnak adót fizetni Romániában. Tiszteletben kell tartaniuk a meglévő törvényt. Romániának van egy áruja, amit el kíván adni, a társaságok pedig kereskedni akarnak a földgázzal. Meglehet, eljön az idő, amikor nem lesz piaci értéke a gáznak, de megtörténhet, hogy még inkább megnő

– jelentette ki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa. Miközben Románia is vállalta egyébként, hogy 2050-ig klímasemlegessé teszi az energiatermelését, Bende Sándor szerint szinte lehetetlen lesz kiküszöbölni a következő 30 évben a földgázfelhasználást.

Mit teszünk helyébe? Ha Romániának majdnem 40 évre volt szüksége ahhoz, hogy két darab atomreaktort építsen, miként fogja teljesen kicserélni a technológiáját?

– tette fel a kérdést a parlamenti képviselő.