Olaf Scholz német pénzügyminiszter az IG BCE szakszervezet által rendezett konferencián szerda délelőtt azt hangsúlyozta, hogy az energiaválságra Németországnak hatékony és előremutató választ kell adnia, ennek érdekében pedig a megújuló energiaforrások bővítésébe kell beruháznia.

A szén-dioxid-semleges gazdaságra való áttérés során azonban szükség van a gázra mint energiaforrásra, ezért az átmeneti időszakban az energiabiztonság fenntartása érdekében új gázerőműveket is építeni kell.

Fotó: Hauke-Christian Dittrich / AFP

Erre azért is szükség van, mert az ország az atom- és szénerőművek leállítását tervezi. Scholz, aki a szociáldemokraták múlt havi választási győzelme után a kancellári pozíció várományosa, hozzátette, hogy a következő német koalíciós kormány bürokráciacsökkentést kezdeményez majd a szélerőművek, a napenergia és az elektromos hálózatok bővítésének felgyorsítása érdekében. Ez azonban fokozza majd a már most is országszerte zajló helyi tiltakozásokat, amelyek az új szárazföldi szélerőműparkok és a megújuló energiának az ország szeles északkeleti részéről a délnyugati ipari központokba való eljuttatásához szükséges nagyfeszültségű vezetékek ellen irányulnak.