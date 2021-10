A tehéntrágya ammónia és metán kibocsátását csökkenti jelentősen az, ha a szarvasmarha-tartás végtermékét plazmaágyúval lövik – legalábbis ezt állítja a BBC az angliai Holly Green Farmban végzett tesztek alapján.

Fotó: Varga György / MTI

A plazma úgy jön létre, hogy az anyagot olyan hőmérsékletig hevítik, ami az elektronok leszakadását eredményezi az atommagról. Mindez a trágyában található ammónia molekulákat felbontja, tiszta nitrogént létrehozva ezzel, ami a növények számára fontos tápanyag.

A technológia független mérések szerint a trágyában található ammóniát 90 százalékkal, a metánt 99 százalékkal csökkenti. Amennyiben megfizethető lesz a klímaváltozás elleni harcot is segíthet, miközben a szarvasmarha-tartás következtében képződő szagokat is mérsékelheti, de a városok levegőjének minőségén is javíthat.

A farmokon képződő ammóniafelhők ugyanis a városok felé sodródhatnak, és különböző részecskékhez tapadva azokat belélegezhetjük, ami az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint ráadásul még károsabb is, mint korábban gondoltuk.

A technológia hátterében álló norvég cég, az N2 is azt emelte ki, hogy a megoldás segíthet a szarvasmarha-tartás kibocsátásainak csökkentésében. A különösen szennyező mezőgazdasági tevékenység tisztítására több módszerrel is próbálkoznak, így a kérődzés során keletkező gázok kiszűrését célzó szájkosárral vagy éppen az állatok wc-re szoktatásával.