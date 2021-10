Történelmi csúcson az euróövezet inflációja

Az euróövezet éves inflációja októberben a várakozásokat jócskán meghaladva 4,1 százalékra ugrott, elérve a 2008 júliusi történelmi csúcsot. A növekedést nagyrészt a gáz- és olajárak folyamatos emelkedése miatt 23,5 százalékkal megugró energiaárak okozták. Hozzá kell tenni, hogy a fogyasztói gázárak még nem is követték le teljesen a piaci árakat, mivel a szerződések módosítása nem mind azonnal történik meg. Emellett a szolgáltatások is 2,1 százalékkal drágábbak lettek, ez azonban inkább a tavalyi alacsony bázisnak az eredménye, amiről a stagnáló havi alapú érték árulkodik. Az árnyomást tovább növelte, hogy az ellátási problémák miatt a nyersanyagok is sokat drágultak. Mindezek hatására az októberi euróövezeti infláció 4 százalékponttal meghaladta a piac várakozását, a szeptemberi 3,4 százalékos áremelkedést követően – derült ki az Eurostat pénteken közzétett előzetes adataiból.

Fotó: Shutterstock