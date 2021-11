A kérdés, milyen hatása lenne az árakra, ha drasztikusan csökkentenék a gumieladók körét, és ugyanez felmerül a jogszabályban érintett többi árut illetően is. Ez különösen érzékeny kérdés az olyan alacsony jövedelmű európaiak számára, akiknek a költségeit az energiaárak felszökése is megduzzasztotta, ki tudja, milyen hosszú időtávra. Ha az érintett termékek ára emelkedik, az más termékek árába is átgyűrűzhet, például a kakaóé vagy a marhahúsé. Az utóbbinak az ára már amúgy is meredeken emelkedett. A marhahús világpiaci ára például az elmúlt évtizedben megháromszorozódott, és az idén is meredeken nőtt.