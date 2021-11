Magyarország

Pénteken ipari termelés szeptemberi előzetes adata és a kiskereskedelmi üzletek szeptemberi forgalma jelenik meg. Augusztusban az ipari termelés 2,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 0,6 százalékkal emelkedett. Az előző hónaphoz viszonyítva 2,7 százalékkal csökkent a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás. A termelés volumene kissé meghaladta a járvány előtti, 2019. augusztusi szintet.

A kiskereskedelmi forgalom volumene augusztusban a nyers adat szerint 4,6 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 4,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyesüzletekben 1,7 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 7,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,3 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első nyolc hónapjában a kiskereskedelmi forgalom a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,4 százalékkal volt nagyobb, mint a múlt év azonos időszakában.

Eurózóna

Kiskereskedelmi és építőipari adatok érkeznek pénteken az eurózónából. A kiskereskedelmi értékesítés 0,3 százalékkal nőtt havi alapon augusztusban, miután egy hónappal korábban még 2,6 százalékos zsugorodást mértek. Éves összevetésben a júliusi 3,1 százalékos növekedést követően nem volt változás. Az előrejelzések szerint szeptemberben havi alapon 0,5, éves összevetésben 1,7 százalékos lehetett a bővülés üteme. Az IHS Markit építőipari BMI-je szeptemberben 50 pontra ugrott az előző havi 49,5 pontról, ami az iparág stabilizálódását jelzi a megelőző kéthavi negatív trend után. Az elemzői konszenzus októberre 50,2 pontra számít.

Németország

Fontos ipari adatokat közölnek Németországban. Az ágazat termelése augusztusban 4 százalékkal zuhant havi összevetésben a júliusban mért 1,3 százalékos növekedés után. Mindez elsősorban a beszállítói láncok szakadásával magyarázható, ami elsősorban az autógyárakra mért jelentős csapást. A járvány előtti időszakkal, 2020 februárjával összehasonlítva a visszaesés 9 százalékos. A prognózisok szerint szeptemberben némileg javulhatott a helyzet, a szakértők 0,9 százalékos termelésbővülést jósolnak.

Egyesült Államok

Miután a Fed a munkaerőpiac alakulásához köti a monetáris politikáját, a piacok árgus szemmel követik a foglalkoztatottak számának alakulását. Szeptemberben az amerikai gazdaságban 194 ezer új munkahely jött létre, ami a legalacsonyabb idei érték, és messze elmarad az elemzők által várt 500 ezertől. A nem mezőgazdasági alkalmazottak száma 17,4 millióval emelkedett 2021 áprilisa óta, ám továbbra is 3,3 százalékkal, azaz 5 millióval elmarad a járvány előtti szinttől. Az elemzők ezúttal is optimisták, októberre 450 ezres bővüléssel számolnak, noha az előrejelzések szerint 400 ezres lehet a növekedés üteme. Szintén pénteken teszik közzé a jövedelmek alakulásáról szóló adatokat is. A piac ezen a téren is enyhe bővülésre számít.

Észtország

A globális kamatemelési verseny tekintetében is fontos lehet a pénteken érkező észt inflációs adat. A balti államban az évesített pénzromlás üteme 6,6 százalékra gyorsult szeptemberben az előző havi 5 százalékról. Ez volt a leggyorsabb inflációs ütem 2008 decembere óta, ami elsősorban az elektromos áram 74,5 százalékos drágulásával magyarázható. Havi alapon 1,2 százalékos inflációt mértek az előző havi 0,7 százalékos után. A szakértői előrejelzések szerint októberben éves alapon 7,5 százalékra gyorsulhatott az infláció, a havi ütem 0,3 százalékos lehetett.