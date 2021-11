Labdarúgásunk korábbi jó hírén túl kulturális okokra is visszavezethető, hogy a topbajnokságok közül miért a német Bundesligában állják meg leginkább a helyüket a magyarok. Egyúttal az is egyértelművé vált a Figyelő szerint, hogy a legnehezebben meghódítható terep Anglia, a Premier League (PL). Ezt a sorozatot összetettebb feladat megnyerni, mint a Bajnokok Ligáját (BL), hiszen 38 fordulón keresztül kell a csúcson lenni egy olyan bajnokságban, ahol meglehetősen fizikai alapú a játék.

Az őrült iram és a rengeteg ütközés legalább annyira a sajátja, mint az emlékezetes cselek, gólok, a telt házas stadionok, a varázslatos hangulat. Míg más nyugat-európai bajnokságokba 40-50 magyar légiós is eljutott a XX. század elejétől-közepétől mostanáig, addig a PL-be mindössze tizen kóstoltak bele. Az is magyarázza az alacsony számot, hogy a mostani rendszert 1992-ben hozták létre az 1888-ban alapított The Football League-ből.

Új hullám

Az utóbbi időszakban ismét vannak biztató jelek: Bolla Bendegúzt leigazolta a Mol Fehérvártól a Wolverhampton, a bemutatkozásra azonban még várnia kell a 22 éves védőnek, akit egyelőre kölcsönadtak a svájci Grasshoppersnek. Emellett valódi szenzáció lehet, ha igaz a hír, amivel hetek óta foglalkoznak nemcsak a török, hanem a brit lapok, miszerint a BL-címvédő Chelsea megegyezett a Fenerbahçéval Szalai Attila átigazolásáról. A CNN Türk szerint a londoni sztárklub 23,4 millió eurót fizet a magyar válogatott hátvédért januárban, aki hat évre ír alá a Stamford Bridge-re, ahol évi négymillió eurót keres majd.

A Football365.com pedig arról írt, hogy Szoboszlai Dominik 70 millió eurós lipcsei kivásárlási árát a Manchester United hajlandó kifizetni.

Kozma István volt az első fecske. Külföldi karrierje úgy kezdődött, hogy 1988 őszén az UEFA-kupában a Bordeaux-val találkozott az Újpest, és a franciák felfigyeltek rá. A Girondins hiába hagyott a középpályásért 800 ezer dollárt a Megyeri úton, s kötött vele ötéves szerződést, amikor az 1989 nyarán életbe lépett volna, már nem tartottak rá igényt. Így került a skót élvonalbeli újonc Dunfermline-hoz kölcsönbe, ahol felragyogott a csillaga. Hamar beilleszkedett, jól ment neki a játék, később a skótok klubrekordot jelentő 540 ezer fontért kivásárolták a Bordeaux-tól. Nemhogy a ligaválogatottba, még a Hírességek Csarnokába is beválasztották Kozmát, akinek túl nagy falat volt az őt 1992 januárjában 300 ezer fontért megszerző Liverpool. Graeme Souness menedzser kérésére került az Anfield Roadra, de másfél év alatt csak tízszer lépett pályára.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Mivel azonban az FA-kupában is játszott, és a trófeát végül a Pool emelhette a magasba, a sorozat első és eddigi egyetlen magyar győztesének vallhatja magát. Bár nem hagyott mély nyomot maga után, arra azért nem szolgált rá, hogy a The Times 2007-ben minden idők negyedik legrosszabb PL-játékosának válassza. Pedig Souness állítólag a Michel Platini által ajánlott Éric Cantona helyett választotta őt.

A Mágikus Magyar

Hosszú szünet következett, mígnem elérkezett 2004 nyara, amikor az Európa-bajnokságra készülő Németországot Kaiserslauternben verte meg 2–0-ra a magyar válogatott. Az a találkozó volt a Lothar Matthäus-éra csúcspontja, egyszersmind ugródeszka jó néhány játékosnak. Akkor Matthäus három futballistája is Angliába igazolt: a németek ellen duplázó Torghelle Sándor és Király Gábor a Crystal Palace-ba, Gera Zoltán a West Bromwich Albionba. Király ekkor már nemzetközileg ismert volt a Hertha kapusaként és az itthon a Ferencvárosban remeklő Gerának is voltak külföldi kérői, Torghelle viszont egyértelműen akkor robbant be. Végül mégis neki jött be a legkevésbé Anglia, 12-szer jutott szóhoz, de gólt nem szerzett. Király Gábor azért több sót evett meg a Crystal Palace-nál: miután kiszorította az első számú kapust, az argentin Julián Speronit, végigvédte a szezont, ám ő sem tudta megakadályozni, hogy a Selhurst Park kedvencei ne essenek ki.

A 2006–2007-es idényben még beugrott a sérüléshullám sújtotta West Hamhez, az angol élvonalban összesen 37-szer védett, ebből 11-szer nem kapott gólt.

Bennmaradási gondokkal küzdött a 2004–2005-ös szezonban a West Bromwich is Gerával, de végül megoldották a feladatot. A „Mágikus Magyar” becenevet is kiérdemlő egykori FTC-játékos az első angliai évében mind a 38 fordulóban szerepelt, 6 gólt szerzett, a Soccernet pedig a szezon álomcsapatába választotta. A következő idényben Gera Zoltán sérülésekkel küzdött, sérvműtéten is átesett, mindez hozzájárult ahhoz, hogy újból már nem menekültek meg a birminghamiek. A Championshipbe alászállva ráadásul csak második nekifutásra sikerült visszakerülni, 2008 nyarán Gera azonban a Fulhamet választotta. Három szép évet töltött a Craven Cottage-on, emlékezetes félfordulatos gólt lőtt a Manchester Unitednek, a Juventust pedig lényegében egymaga verte ki az Európa-ligából, amelyben a 2009–2010-es kiírásban a fináléig jutott a Fulham. Gera 2011 és 2014 között újra a WBA-t erősítette, és rúgott egy olyan távoli bombagólt a Liverpoolnak, amit sokan azóta emlegetnek. Tíz angliai évéből nyolcat töltött a Premier League-ben, 172 mérkőzésen 17-szer volt eredményes, 12 gólpasszt adott.

Kapusok nagy esélye

Király Gáboron kívül több kapus is megmutathatta magát.

A tragikus sorsú – 2015. november 12-én elhunyt – Fülöp Mártonnak 2007 és 2012 között három felvonásban 44 mérkőzés jutott a Sunderland, a Manchester City, illetve a West Bromwich gólvonalán. Pedig az angliai karrierje 2004 nyarán még a Tottenhamben kezdődött, de Paul Robinson mögött nem jutott szóhoz, ezért kölcsönadták a másodosztályú Coventrynek. Később a Sunderlandnél a skót válogatott Craig Gordont ültette a cserepadra, majd a Cityhez a kapushiány sodorta. Kurucz Péternek mindössze egy PL-meccs adatott meg a West Hamben: 2009. december 5-én, a Manchester Unitedtől elszenvedett 4–0-s vereség során a 73. percben cserélték be, de legalább a hátralévő időben nem kapott gólt.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Bogdán Ádám 26-szor szerepelt a Premier League-ben:

24-szer a Boltonban, kétszer a Liverpoolban. A 2011–2012-es szezonban kiszorította a kapuból a finn válogatott Jussi Jääskeläinent. Voltak emlékezetes védései, például amikor kifogta Wayne Rooney tizenegyesét az Old Traffordon. Bár a Wanderers a szezon végén kiesett az élvonalból, a magyar kapust az év játékosának választották a szurkolók. Következett három év a Championshipben, majd miután az FA-kupában felhívta magára a figyelmet, 2005 nyarán leigazolta a Liverpool. Nem sok esélye volt Simon Mignolet és később Loris Karius mögött, amikor pedig lehetőséget kapott, voltak bizonytalanságai.

Épp Bogdán Ádám Boltonjával szemben harcolt a bennmaradásért Buzsáky Ákossal a Queens Park Rangers a 2011–2012-es évadban, a mérleg nyelve végül egy utolsó perces góllal billent a londoniak felé. A magyar középpályás 18 találkozón játszott, 2-2 gólt és gólpasszt tett a közösbe. A QPR-szurkolók a Fehér Pelé becenevet is ráaggatták a technikás futballistára, aki a Plymouthből került a Loftus Roadra, később pedig erősítette a Portsmoutht és a Barnsleyt is. Még Bogdán és Buzsáky előtt sokan bíztak Priskin Tamás angliai karrierjében, aki 16 fellépésén 2-szer volt eredményes a Watfordban. Miután kiestek a másodosztályba, ott már többet játszott, végül 68 találkozón 15-ször zörgette meg a hálót Elton John kedvenc csapatában. Halmosi Péterben viszont egyértelműen több volt. Annak ellenére, hogy akkor klubrekordot jelentő 2 millió fontért szerződtette a Hull City, a csapatban nem kapott főszerepet.

A cikk a Figyelő hetilap november 25-én megjelent számában került publikálásra.