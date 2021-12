Élesen emelkedtek a gázárak hétfőn reggel Európában az utóbbi napok esése után a hideg idő, a növekvő kereslet és a korlátozott orosz szállítások miatt. Az irányadó holland gáztőzsdén 8,8 százalékkal nőttek az árak, és megközelítették megawattóránként a 149 eurót – ez a legmagasabb szint október 6., a több mint 160 eurós árcsúcs óta.

Pénteken még lefelé mozgatta az árat a hír, hogy Oroszország növeli a gázszállítást Európába. Ez aznap még igaz is volt, a hétvégén azonban jelentősen csökkent a Jamal vezetéken Németországba áramló gáz mennyisége, és hétfőn is igen alacsony szinten maradt. A Reuters tudósítása szerint a lengyel-német határon lévő mallnowi mérőponton óránként nem egészen 367 ezer kilowattórányi mennyiség érkezik a pénteki több mint tízmilliós és a szombati 1,2 milliós mennyiség után.

Fotó: Bloomberg

A Gazprom egyelőre nem adott magyarázatot a csökkenésre, azt viszont már korábban is tudni lehetett, hogy decemberre nem foglalt le tranzitkapacitást a Jamal vezetéken, ezt napi aukciókon szerezi be. A kereskedők most idegesen várják a januári aukciót, hogy kiderüljön, mik az orosz gázipari óriás szándékai.

Az európai tárolók mindössze hatvan százalékban vannak feltöltve, ami az évnek ebben az időszakában rekord alacsony szintet jelent.

Az európai szállítás ráadásul az oroszországi fogyasztástól is függ, amely egy hónapon belül éri el a csúcspontját.

Kilőtt az európai gázár a Gazprom lépésére A Gazprom csökkentette a szállítandó gáz mennyiségét, miközben komoly lehűlés várható Európában és Oroszországban is.

A másik fontos, Európába irányuló vezetéken az idén decemberben megszokott mennyiségű gáz érkezik Oroszországból. A szlovák-ukrán határon lévő Velke Kapusany mérőpontjáról 953 ezer megawattórányi mennyiségről, vagyis 89,97 millió köbméter gáz érkezéséről számoltak be.