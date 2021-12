Katart és Ausztráliát megelőzve jövőre az Egyesült Államok lesz a világ első számú cseppfolyósított földgázexportőre (LNG), és ezt a címet várhatóan évekig meg is tartja az amerikai Energiainformációs Hivatal előrejelzése szerint.

LNG-terminál; Fotó: Shutterstock

A Reuters által idézett adatok ugyanis azt mutatják, hogy a tengerentúli LNG-kivitel 2022-ben eléri a napi 325,6 millió köbmétert (11,5 milliárd köbláb), amivel az Egyesült Államok mindkét említett vetélytársát lepipálja. A Goldman Sachs elemzői az új évben napi 1,51 milliárd köbméteres LNG-kereslettel számolnak világszerte, aminek tehát nagyjából a 22 százalékát elégíthetik ki amerikai forrásból.

A hivatal több éves prognózisa pedig megállapítja, hogy

az Egyesült Államok egészen 2025-ig biztosan globális piacvezető marad.

Abban az évben azonban az amerikai vállalatok kapacitásbővítése híján újra Katar kerülhet vissza a trónra, hiszen az arab ország által már megkezdett fejlesztések az északi gázmezőkön előreláthatólag akkor fordulhatnak termőre.

Az Egyesült Államokban működő energiaipari óriások is megfelelő mozgástérrel és likviditással rendelkeznek ugyanakkor az újabb, akár több milliárd dolláros kapacitásnövelő projektekhez is, hiszen az utóbbi hónapokban is számos hosszú távú szállítási szerződést kötöttek, főként kínai vevőkkel.

Az RBN Energy elemzői szerint jövőre a piaci fellendülést kihasználva valószínűleg három amerikai gázkitermelő is új projekteket indít. A Cheniere megkezdi a texasi Corpus Christiben található gázmezők bővítésének harmadik szakaszát, a Venture Global Plaquemines és a Tellurian pedig Louisiana államban fejleszt.

Ezek a fejlesztések pedig minden valószínűség szerint megtérülnek, hiszen a globális LNG-kereslet 2015 óta minden évben rekordot döntött, kivált az ázsiai import növekedésének köszönhetően.

A szükséglet nagy részét az Egyesült Államok folyamatosan növekvő LNG-exportja fedezte, amely 2016 óta szintén minden évben új csúcsra futott, és ez a trend a fenti friss adatok szerint 2022-ben és azt követően is folytatódik.

Az energiaügyi hatóság számai egyébként arról is tanúskodnak, hogy az amerikai LNG-export legnagyobb hányada már idén is Ázsiába irányult, mintegy 13 százaléka Dél-Koreába, szintén 13 százaléka Kínába és 10 százaléka Japánba. Ugyanez a három ország volt legfontosabb piac 2020-ban is, akkor azonban Kína még csak 9 százalék erejéig részesült a szállításokban, Japán pedig 12 százalékos aránnyal követte a 13 százalékos hányadot elérő Dél-Koreát. Jól érzékelhető tehát a kínai kereslet élénkülése.

A gázárak világszerte többször is rekordmagasságot értek el 2021-ben, mivel a közműszolgáltatók egymással versengve próbálták meg lekötni az LNG-szállítmányokat és vezetéken szállított földgázt, hogy feltöltsék az alacsony európai készleteket és kielégítsék a hatalmas ázsiai keresletet. Az amerikai gázra kötött határidős ügyletek nagyságrendje is folyamatosan emelkedett, és októberben 12 éves rekordmagasságba lőtt ki. A december eleji enyhe időjárás miatt azonban az amerikai földgázkészletek feltöltődtek, ezért most az európai árak 11-szer magasabbak.

Nem elhanyagolható versenyelőnyt jelent az Egyesült Államoknak a jövőben is, hogy amíg Kínának és a többi nagy európai és ázsiai gazdaságnak növekvő gondot okoz a fűtéshez és az áramtermeléshez szükséges gázmennyiség beszerzése, Amerika olyan bőséges készleten ült, amiből exportra is futja, illetve amely a tervezett beruházásoknak köszönhetően az elkövetkező években is tovább növekedhet.