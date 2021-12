Katasztrofális hibákat követett el az EKB, mondta a VG-nek a mennyiségi lazítás atyja

Még akkor se. A BoJ nagyon húzódozott a QE-től. Még 2001 februárjában is azt írták egy publikációban, hogy nem volna sikeres. Aztán egy hónappal később bevezették, csakhogy nem azt, amit én eredetileg javasoltam. Először is definiáljuk a QE-t. Én azt javasoltam, hogy növeljük meg a hitelteremtést a reálgazdaság számára. Egy: a jegybank vásároljon nem-teljesítő eszközöket a bankoktól. Kettő: a kormány ne kötvényeket adjon el, hanem kölcsönözzön közvetlenül a bankoktól. Három: a likviditás kiszáradását megelőzendő, a jegybank vásároljon egyéb eszközöket is, pénzt pumpálva a rendszerbe. Mindezek után a nyomás enyhülhet, a bankválság véget érhet és a hitelezés a reálgazdaságba visszatérhet. A kis cégek ismét bankhitelhez juthatnak a beruházásaikhoz. Amit a BoJ bevezetett, az egy sokkal egyszerűbb politika volt. Simán csak államkötényeket vásároltak a piacon, és ennyi. Nem kezelték a problémát. Likviditást tettek a rendszerbe, de nem növelték a banki hitelezést az üzleti beruházásokra. Ez a politika persze nem működhetett. De gyanítom, pont ezt is akarták, megmutatni, hogy a QE nem működik. Ezt a hamis QE-t mégis öt évig megtartották, aztán 2006 márciusában bejelentették, hogy vége, mert nem hatásos. E vargabetűk után meglepő lehet, hogy mindössze két és fél év múlva a Bank of England (BoE) QE nevű politikát vezetett be, a BoJ mintájára.

Fotó: KAZUHIRO NOGI / AFP