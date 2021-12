Újabb országokban jelentettek be korlátozásokat az omikron terjedésének megakadályozása érdekében. Finnországban karácsony estétől kilenc órától nem szolgálhatnak fel alkoholt a bárok, tízkor pedig be kell zárniuk, december 28-tól pedig ez az időpont öt, illetve hat órára módosul. A bárok csak ötven, az éttermek 75 százalékos kihasználtsággal üzemelhetnek, a külföldiek pedig csak oltási igazolvánnyal, a koronavírus-fertőzésből gyógyultak pedig friss negatív teszttel léphetnek be az országba. Szakértők további szigorításokat sürgetnek Németországban is, ahol Karl Lauterbach egészségügyi miniszter nem zárta ki akár a teljes zárlatot sem, amennyiben tovább nő a fertőzések száma. A kedden elfogadott intézkedések értelmében „legkésőbb” december 28-tól családi eseményeken és egyéb magánrendezvényeken legfeljebb tízen vehetnek részt, ha beoltatták magukat vagy átestek a fertőzésen. tömegrendezvényeket nem szabad tartani, szilveszterkor tilos lesz a gyülekezés és a tűzijátékok, az éjszakai szórakozóhelyeket pedig további intézkedésig bezárják.

Fotó: STR / AFP

Szingapúrban csütörtöktől január 20-ig befagyasztották a karanténmentes utazásokat, Kínában egyetlen fertőzés miatt ismét lezártak egy kétszázezer lakosú várost, ezúttal a vietnámi határ közelében: a lakosokat felszólították, hogy maradjanak otthon, leállították a tömegközlekedést és részlegesen az oktatást, a kikötőben pedig csak a legszükségesebb export- és importárut kezelik. Ausztria, Belgium, Csehország és Spanyolország is szigorításra készült.

Franciaországban viszont egyelőre nem terveznek további szigorítást, noha a fertőzések száma hamarosan elérheti a napi százezret a jelenlegi hetvenezerről – erősítette meg Olivier Veran egészségügyi miniszter a BFM TV-nek. Már korábban oltási igazolványhoz kötötték az éttermek, bárok, múzeumok és egyéb szórakoztató létesítmények látogatását, az elmúlt napokban pedig döntöttek az éjszakai klubok bezárásáról és a szilveszteri tűzijátékok betiltásáról. Emmanuel Macron elnök azonban inkább a vakcinázás felgyorsításával próbálja megfékezni az omikron terjedését, Veran szerint karácsonyig 22-23 millió emlékeztető oltást adnak majd be.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

„A cél nem a vírus terjedésének a lassítása, mivel ez a variáns túlságosan fertőző. A cél az, hogy minél kevesebb legyen a súlyos eset, amely túlterhelné a kórházakat” – hangsúlyozta a tárcavezető. Ezt az utat követik Izraelben is, ahol a 60 év felettiek és az egészségügyi dolgozók már megkaphatják a koronavírus elleni védőoltás negyedik adagját is. A harmadikat az ország 9,3 millió lakosából több mint 4,1 millióan felvették, és folyik az 5 és 11 év közötti gyermekek oltása is. Emellett azzal is védekeznek a járvány ellen, hogy mintegy ötven országot – köztük többek között Magyarországot is – felvettek a vörös listára, ahová legalább december 29-éig tilos az utazás.

Fotó: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Az omikron variáns veszélyességét jól mutatja, hogy a hatékony szellőztetésnek köszönhetően eddig viszonylag biztonságosnak ítélt repülőgépeken valószínűleg kétszer vagy akár háromszor is fertőzőbb lehet a deltánál – figyelmeztetett a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) egészségügyi tanácsadója. David Powell a Bloombergnek adott interjúban elmondta, hogy a tágasabb business osztályon utazók talán némileg nagyobb biztonságban vannak, de mindenképpen érdemes kerülni a személyes kontaktust és a sokak által érintett felületeket, valamint felváltva étkezni, hogy az egymás mellett ülők ne egyszerre vegyék le a maszkot. A fertőzés veszélye azonban a gépeken még így is kisebb, mint a repülőtereken, például a zsúfolt boltokban – tette hozzá. A szakértő szerint a legjobb védelem azonban változatlanul az oltás, többet használ, mint dupla vagy jobb minőségű maszk.