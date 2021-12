Leosztják a lapokat következő héten a nagy jegybankok

Némi betekintést már a pénteki amerikai inflációs adatokra adott devizapiaci reakciók is adhatnak abba, miféle huzavona várható az árfolyamokba. Az Egyesült Államokban évtizedek óta nem volt olyan magas az infláció, mint most: a novemberi éves adat 6,8 százalék volt az októberi 6,2 után. Ennek a dollár malmára kellett volna hajtania a vizet, ezzel szemben az euró ellenében 1,127-ről 1,132-re gyengült, mert egyes piaci résztvevők ennél is magasabb adatra – és emiatt a jövő heti Fed-ülésen még vehemensebb szigorító hévre – számítottak. Ha szerdán tovább szigorít a Fed, hasonlóképp előfordulhat, hogy nem kap új lökést a dollár: ezt a lécet nem lesz könnyű túlvinni, a piacok máris három amerikai kamatemelést áraznak 2022-re, és arra számítanak, hogy „dot plot” előrejelzéseiben a Fed-döntéshozók ezúttal még egyet hozzáadnak a már korábban jósolt egy jövő évi kamatemeléshez. (Ez a fajta változtatás korábban dollárerősítő volt, ami most is megtörténhet.) A jegybank ezen kívül pénzbőség-teremtő havi kötvényvásárlásai novemberben elkezdett visszafogásai felgyorsítását is bejelentheti az infláció elleni küzdelem jegyében, az ING elemzői például azt várják, hogy 30 milliárd dolláros havi csökkentés jön a jelenlegi 90 milliárdról, majd újabb ugyanekkora lefaragás februárban.