A koronavírus omikron variánsa újabb súlyos csapást mér a világgazdaságra, amely a Bloomberg legfrissebb elemzése szerint mindössze 0,7 százalékkal bővül az év utolsó három hónapjában, fele annyival, mint az előző negyedévben. Ezen belül az eurózóna gazdasága negyedéves bázison 0,8 százalékkal növekszik, ami 0,3 százalékponttal elmarad a novemberben jelzettől, míg az Egyesült Államok némileg erősödik, és 1,2 százalékkal bővül. Ez azonban várhatóan csak ideiglenesen van így, hiszen már ott is az omikron vált dominássá, és a múlt héten az amerikai fertőzések 73 százalékát tette ki – derült ki amerikai járványügyi hivatal (CDC) hétfőn közzétett adataiból. (Összehasonlításképpen egy héttel korábban ez az arány 12,6 százalék volt.)

Fotó: AFP/ARMIN WEIGEL

Az új variáns gyors terjedése és Joe Biden elnök újjáépítési tervének (Build Back Better – BBB) várható kudarca jövőre már komoly kockázatokat rejt a világ legnagyobb gazdasága számára is. Olyannyira, hogy a Moody’s Analytics a napokban várhatóan visszavágja a növekedési kilátásokat – nyilatkozta a CNN-nek Mark Zandi, a cég vezető közgazdásza. A Moody’s jelenlegi előrejelzése szerint az amerikai GDP 4,4 százalékkal bővül majd 2022-ben, Zandi szerint azonban ezt akár egy százalékponttal is csökkenthetik.

Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ez a járványhullám nagyobb és komolyabb, mint amilyennek alig pár héttel ezelőtt hittem

– utalt a szakértő az európai és különösen a brit helyzetre, ahol különösen nagy veszélyeket jelent az omikron a gazdasági talpra állásra. Az új variáns hatása azonban a feltörekvő piacok növekedését is megakasztja, a Bloomberg előrejelzése szerint Kínában a GDP évesített bővülése ebben a negyedévben 4,5 százalékra, Brazíliában 0,2 százalékra gyengült.

Fotó: AFP/NICOLAS ECONOMOU

Az elmúlt napokban többek között Dél-Koreában, Hollandián, Németországban és Írországban is részleges vagy teljes zárlatot hirdettek a járvány megfékezése érdekében, és további szigorítások várhatóak világszerte, akár olyanok is, amelyek gazdaságilag negatív hatásokkal járnak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője azonban arra kérte a politikai döntéshozókat és a magánembereket is, hogy inkább mondjanak le egyes ünnepi összejöveteleket, hogy ne kelljen később gyászolni.