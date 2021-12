Németországban a januárra vonatkozó fogyasztói hangulatindex június óta legalacsonyabbra, mínusz 6,8 pontra esett a decemberi mínusz 1,8 pontról. A mutató novemberben még 1 ponton, 2020 áprilisa óta legmagasabb szinten állt. A piaci elemzők kevésbé romló januári mutatóra, mínusz 2,5 pontra számítottak.

Fotó: SOEREN STACHE / AFP

A GfK rámutatott arra, hogy a járvány negyedik hulláma miatt sok kiskereskedőt és szolgáltatót helyi korlátozó intézkedések sújtanak, míg a beoltatlanokkal kapcsolatban kormányzati szinten hoztak megszorító intézkedéseket. A szövetségi kormány még a nyár végén vezette be országszerte az enyhébb, úgynevezett 3G-szabályt, amelynek elnevezését a „beoltott, gyógyult vagy tesztelt személyek” (geimpfte, genesene oder getestete Personen) kifejezésből képezték. A szabály előírja, hogy a teljes oltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek korlátozás nélkül vehetnek részt zárt térben tartott rendezvényeken, és kereshetnek fel egyebek mellett mozit és múzeumot, a többiek viszont csakis friss negatív teszttel. A jelenleg érvényes, ennél szigorúbb 2G-szabály szerint viszont az oltatlanok még friss negatív teszttel sem tartózkodhatnak a fertőzésveszélyes környezetben. Ezek a lépések kedvezőtlenül alakítják a karácsonyi üzletmenetet, ami januárban is érezteti majd a hatását. Mindemellett a fogyasztói árak emelkedése is negatívan befolyásolta az index alakulását – elemezte az adatokat Rolf Buerkl, a GfK közgazdásza.

Az átfogó hangulatindexen belül mindhárom almutató gyengült. A lakossági költekezési hajlandóság alindexe 9,7 pontról 0,8 pontra csökkent, a személyi jövedelmek alakulásával kapcsolatos várakozás 12,9 pontról 6,9 pontra süllyedt, a konjunkturális várakozással kapcsolatos mutató pedig 31 pontról 17,1 pontra esett.