Joe Biden programjának egyik legfontosabb eleme a Build Back Better (BBB, építsd újra jobban) terv, ami a szenátus jóváhagyására vár miután a képviselőház már megszavazta azt. Noha korántsem biztos, hogy a törvényjavaslat valósággá válik, máris a német autógyárak célkeresztjébe került – írja a Financial Times.

A BBB jelentős támogatásokat irányzott elő az elektromos autók számára, amivel a területen egyre nagyobb beruházásokat tervező német gyártóknak nem is lenne gondja, azonban a teljes támogatási összegre csak az amerikai, szakszervezeti hátterű gyártók számíthatnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a maximális 12 500 dolláros támogatásból 4500 dollár feltétele az amerikai gyártás és szakszervezeti háttér és további 500 dollárt ér, ha az akkumulátor is az Egyesült Államokban készült. A Németország által kínált támogatások gyártási helytől függetlenül érvényesíthetőek.

Fotó: Shutterstock

Noha a német gyártók több mint 742 ezer autót gyártottak az elmúlt évben az Egyesült Államokban és több mint 60 ezer embert alkalmaztak, ráadásul a plugin hibridek és tisztán elektromos autók terén is az élbolyban tanyáznak, mégis elesnek a támogatások jelentős részétől. Az Audi nem rendelkezik amerikai gyárral, míg a Volkswagen és a BMW gyáraiban nincsenek jelen a szakszervezetek. Hasonló kritikákat fogalmazott meg a Toyota is, ahol szintén a szakszervezetek hiánya okozhat hátrányt az árversenyben.

A tervek fő nyertesei a hagyományos három nagy amerikai autógyártó lehetnek, a Ford, a GM és a Chrysler, ugyanakkor némi vigaszt nyújthat a német és japán gyártóknak, hogy az elektromos autók terén legnagyobb vetélytársuk, az Egyesült Államokban egyértelműen piacvezető Tesla gyárai szintén mentesek a szakszervezetektől, így Elon Musk cégének autói is a 4500 dolláros támogatás nélkül indulnak harcba a piaci részesedésért. A detroiti cégek esetében is akadhatnak kivételek a támogatások alól, miután azok is kiszervezték gyártásuk egy részét Mexikóba.