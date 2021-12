Négyhetes mélypontra zuhant az arabica kávé jegyzése hétfőn a javuló kínálati várakozások és a piacon kibontakozó erőteljes eladási hullám következtében. A márciusi ügyletek átlagosan 5 százalékkal csökkenő, fontonként 223 dollárcentes áron jöttek létre New Yorkban, ami november közepe óta a legalacsonyabb érték a legnépszerűbb határidőre.

Fotó: AFP

Ezzel együtt éves bázison az áremelkedés még így is mintegy 75 százalékos, miután a kedvezőtlen időjárás miatt korábban visszaesett a fő szállítók, vagyis Brazília és Kolumbia termelése. December 7-én még a 252 cent feletti tízéves rekordáron cseréltek gazdát a kontraktusok.

A váratlan áresést közvetlenül az okozhatta, hogy az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának illetékes ügynöksége a Bloomberg szerint pénteken megemelte a globális kávétermelésre vonatkozó becslését, főként a kedvezőbb hondurasi és guatemalai termelési adatok miatt, de ebbe az irányba hatott a régóta várt brazíliai esőzések megérkezése is. Az ügynökség a keresletre vonatkozó előrejelzését is csökkentette kissé, így a júniusi csekély mértékű kínálati hiánnyal szemben mintegy 2,6 millió zsákos világpiaci többletet jelzett.

A jelentés azért meglepő, mert néhány hónappal ezelőtt egyes elemzők nagy hiányt vártak – mondta Hernando de la Roche, a miami StoneX Financial Inc. alelnöke. „Ráadásul a fogyasztási adatok is mérséklődtek, ez egy kissé átrajzolja a pályát” – indokolt De la Roche.

Az árcsökkenésben emellett szerepet játszhatott az is, hogy az európai országok az omikron-vírusvariáns terjedése nyomán szigorú korlátozásokat vezettek be, illetve hogy Joe Biden amerikai elnök költségvetés-élénkítési terve kisiklani látszik, mindez pedig az olaj- és a részvénypiacon is nagy esésekhez vezetett.

Az arabica jegyzése továbbra is nyomás alatt maradhat a nyersanyagindexek január elején esedékes éves kiegyensúlyozásáig az ABN Amro elemzői szerint. A kormányzati adatok azt mutatják, hogy a befektetők három hete csökkentik nettó vételi pozícióikat – tették hozzá.

Lefelé mozdult a márciusi határidős nyers cukor ára is 2,35 százalékkal, fontonként 18,65 centre, amely a legalacsonyabb ár december eleje óta.

Chicagóban a kukorica szintén esett, a szójabab és a búza azonban a kezdeti veszteségek után talpra állt, mivel a kereskedők tisztább képet várnak még a dél-amerikai termésről és a kínai keresletről. A gabonapiacok figyelemmel kísérik az exportkorlátozó és az élelmiszer-infláció lehűtését célzó egyéb kormányzati intézkedéseket is. Argentína felső határhoz kötötte például a búza és a kukorica értékesítését, Oroszország szintén 8 millió tonnás búzakvótát határozott meg, és ha az árak elérik a 375 dollárt tonnánként, növelni fogja az exportadót is.