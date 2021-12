Az európai országok közül Franciaországban, Nagy-Britanniában, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban és Máltán is rekord számú fertőzéseket okoz a koronavírus omikron variánsa, és hasonló a helyzet Ausztráliában is. Párizsban emiatt mégsem nyithatnak meg január hatodikán az éjszakai klubok, hanem további három hétig zárva maradnak, és napirenden van a negyedik oltás is. Lengyelországban a halálos áldozatok száma ugrott április óta nem látott szintre: Waldemar Kraska egészségügyi miniszterhelyettes szerdán 794 halálesetről számolt be, hozzátéve, hogy az áldozatok több mint 75 százaléka nem volt beoltva. Lengyelországban mindössze a lakosság 55 százaléka kapta meg a vakcina mindkét adagját, ami messze alulmúlja az európai uniós átlagot. Az új fertőzések száma ugyan december eleje óta fokozatosan csökken, az előző héthez képest például 13 százalékkal esett vissza, az országban azonban eddig csupán 25 omikronos esetet jelentettek, a legrosszabb tehát számukra még ezután következik.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Az Egyesült Államokban is rekordra ugrott, hétnapos átlagban megközelíti a 255 ezret a napi esetek száma a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint, és egyre komolyabb problémát jelent a gazdaság számára. A Delta Air Lines és az Alaska Air Group még mindig naponta több száz légi járatot kénytelen törölni részben az omikron, részben pedig a rossz időjárási körülmények miatt, és mindkét társaság figyelmeztetett, hogy ez várhatóan így marad a hét további részében is. Bár a fertőzés gyorsan terjed az országban, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) megerősítette, hogy egyelőre nem tervezi elrendelni a kötelező maszkviselést a belföldi légi járatokon.

Fotó: AFP

Bár már most is az omikron adja a fertőzések többségét, közegészségügyi szakértők szerint a helyzet a jövő év elején kezd majd el igazán romlani. „A január nagyon, nagyon kemény hónap lesz, az embereknek fel kell készülniük arra, hogy rengetegen fognak megfertőződni” – figyelmeztetett a CNN-nek adott nyilatkozatában Ashish Jha, a Brown Egyetem közegészségügyi karának dékánja. A hírtelevízió egészségügyi elemzője nem tartja kizártnak, hogy a napi esetek száma akár már a következő héten vagy tíz napban elérheti a napi félmilliót. Mivel az emberek félnek a betegségtől, jelentősen csökkent az éttermek forgalma országszerte, a múlt héten a vendégek száma 27 százalékkal volt kevesebb a két évvel ezelőttinél. A sok fertőzés és karantén munkaerőhiányt okoz, emiatt például a New York-i metró is kénytelen volt csökkenteni a szerelvények számát. Az újabb járványhullám miatt valószínűleg lassabban nő majd az amerikai gazdaság a vártnál 2022 első felében. Aneta Markowska, a Jefferies vezető közgazdásza előrejelzése szerint a GDP évesített szinten csupán 1,5 százalékkal bővül majd a jövő év első három hónapjában, ami a legrosszabb negyedéves eredmény lehet 2020 közepe óta. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy januárban megfordul a jelenlegi trend, és ismét csökkenni kezd a foglalkoztatottak száma.

Fotó: AFP

Kínában egy hete tart a szigorú karantén a 13 milliós Hszianban, a korlátozások miatt a Samsung Electronics csökkenti a termelést a városban lévő félvezető gyárában, ahol 3300 embert foglalkoztat, és Nand flash memóriachipeket állít elő. A cég nem közölte, hogy a gyártás szempontjából pontosan mit jelent ez, de megígérte, hogy „minden szükséges intézkedést” meghoz annak érdekében, hogy a fogyasztóit ne érintse a lépés. Kínában egyébként 152 fertőzést jelentettek szerdán, ebből 151-et Hszianból, de egyiket sem az omikron okozta, az ugyanis még nem jelent meg a városban.

Angliában ugyan a fertőzési rekordok ellenére nem vezettek be korlátozásokat az ünnepekre, a legfrissebb adatok szerint a bárok és éttermek átlagosan tízezer fontot veszítettek a karácsony előtti héten. (Egy font 439,25 forint.) Angliában és Észak-Írországban szerdán nem lehetett covid-tesztre jelentkezni, és elfogytak az egészségügyi szolgálat honlapján kínált ingyenes gyorstesztek is. Ugyanez a helyzet Spanyolországban is.