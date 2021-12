Jean-Marie Barillere, a CIVC pezsgő ipari szövetség társelnöke és a Moët & Chandon igazgatója bejelentette, hogy az ágazat idén előreláthatóan 315 millió palackot értékesíthet. Az erős export – különösen az angolszász országokba – nagymértékben hozzájárul a rekord eléréséhez.

Annál is jelentősebb eredmény lehet az idei, hogy a pezsgőpiac is befagyott a világjárvány alatt

– hangsúlyozta a Moët & Chandon igazgatója. A Nielsen elemzőcsoport szerint a pezsgőéhséget jól mutatja, hogy már november elején, – az élelmiszerek közül elsőként –, a pezsgőspolcok ürültek ki Franciaországban.

A Párizs központjában található speciális pezsgőpincéjében Benoit Melendez, a L'Extra Brut alapítója is azt tapasztalja, hogy egyes beszállítók nem teljesítik a szerződésekben foglaltakat. „Attól tartok, hogy nem tudom kielégíteni azoknak az ügyfeleknek az igényeit, akik konkrét dolgokat keresnek (...), főleg nem december 31-ig” – adott hangot legnagyobb aggodalmának a Reutersnek adott interjújában.

A készletek a pincészetekben rendelkezésre állnak, a pezsgőhiány fő oka a szállítások lelassulása körül keresendő. Melendez szerint a nehezebb elérhetőség miatt a vásárlók készleteket halmoztak fel, ez a jelenség is hajtotta az idei magas értékesítési számokat. A kínálat csökkenésével egyes gyártók emelték is az árakat.

Fotó: J-B NADEAU / AFP

A pezsgő iránti kereslet élénkülése egy szélesebb körű gazdasági fellendülés része: a fogyasztók immár nem érintik a járvány korábbi hullámaiban jellemző korlátozások, és a vendéglátás, illetve a kiskereskedések újranyitásával ezek az egységek is elkezdték feltölteni a készleteiket. A közgazdászok és a befektetők szerint azonban az Omikron-változat megjelenése akár újabb korlátozásokhoz is vezethet, ami a pezsgőfogyasztást is visszavetheti.

Barillere és Melendez azonban optimista, úgy látják, hogy alakosság még a szórakozóhelyek ismételt bezárása esetén is pezsgővel fog koccintani az újév alkalmából.

A jövő ugyanakkor – az esetleges szigorításoktól függetlenül is borús-, ugyanis az idei termést esőzések és fagyok tizedelték, így a már elkészült pezsgők kifutásával kisebb mennyiséget tudnak majd érlelni a gazdák.