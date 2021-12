Szembeszáguld a Fed és az EKB, késélen a devizapiacok

Elképesztő bokszmeccsbe fogott a napokban a világ legforgalmasabb devizapárja, az euró/dollár, amelynek mozgásai a forint pályájára is alapvető hatást gyakorolnak. Miután ki-ki megkapta a maga pofonjait, az euró is és a forint is eltávolodott a mélypontoktól, nyugalomra azonban semmi ok. Láttunk már ezt-azt ez euró–dollár keresztben az idén, de kedden az év legmagasabb pontjára szökött fel a árfolyam kilengéseit egy hónapra visszatekintve mérő index.