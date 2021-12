Szétvált az EKB és a Fed útja, a forint kicsit szédeleg

Mindkét jegybank optimista, hogy jövőre folytatódik a gazdaság kilábalása, az EKB elnöke, Christine Lagarde azonban sokkal többször említette sajtótájékoztatóján a járvány visszatérte okozta gazdasági bizonytalanságot, mint a Fed-elnök Jerome Powell, és többszörösen hangsúlyozta, hogy az EKB megőrzi rugalmasságát, hogy megfelelőképpen reagálhasson, bármelyik irányba változzon is a helyzet. Az EKB nem kezdene kamatemelésekbe, mielőtt befejezi a mennyiségi lazítást, és októberben még biztosan működni fog az APP a csütörtöki döntések szerint. Mindebből, és a bank inflációs előrejelzéseiből is az következik, hogy az eurózónában jóval később kezdődhetnek a kamatemelések, mint Amerikában. Ezt a Fed döntéshozóinak szerdán közölt „dot plot” szavazása is megerősítette: szeptemberben még csak egy kamatemelést valószínűsítettek 2022-re, most már hármat.