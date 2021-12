Franciaországban szombaton a járvány kezdete óta először lépte át a napi fertőzések száma a százezret, és egymás utáni harmadik napon döntött rekordot. Emmanuel Macron elnök és kormánya hétfőn videókonferencián vitatja meg az újabb intézkedések szükségességét. Az egészségügyi hatóságok pénteken javasolták, hogy a felnőttek a második oltás után három hónappal vegyék fel az emlékeztető vakcinát. Várhatóan ez utóbbival együtt lesz csak érvényes az oltási igazolvány, amely a nemzetközi utazáshoz, valamint az éttermek és egyéb közlétesítmények látogatásához szükséges. Máshol is szigorítottak, péntektől kötelező a maszk viselése szabadtéren is Spanyolországban, Olaszországban és Görögországban.

Rekordot döntött az új esetek száma vasárnap Ausztrália legnépesebb államában, Új-Dél-Walesben is, ahol ráadásul jelentősen, 388-ról 458-ra ugrott a kórházban kezeltek száma. Az ország egyes állaimban már az omikron variáns adja a fertőzések több mint hetven százalékát, és van, ahol kezdenek kifogyni a vakcinából, olyan sokan akarják beoltatni magukat. Az Egyesült Államokban hétnapos átlagban 48 százalékkal, átlagosan napi 182 ezer fölé nőtt a fertőzések száma a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint, Los Angeles megyében egy hét alatt megduplázódott, New York államban egyetlen nap alatt 14 százalékkal ugrott meg. A kórházban ápoltak száma is nő országszerte, de jóval kisebb mértékben, mindössze két százalékkal.

Az Egyesült Királyságban a múlt hét közepe óta meghaladja a napi esetek száma a százezret, a modellek szerint vasárnapra a fertőzöttek száma az angliai országrészben több mint kétmillióra nőtt, vagyis minden 25. ember hordozta a vírust. Angliában ennek ellenére nem vezettek be további szigorításokat, erről leghamarabb kedden-szerdán dönthet a kormány. A Sky News szerint azonban várhatóan inkább csak ajánlásokat tesznek majd kötelező intézkedések meghozatala helyett. Utóbbihoz ugyanis össze kell hívni a parlament alsó házát, ahol a legutóbbi szigorítás megszavazásakor száz konzervatív képviselő lázadt fel Boris Johnson miniszterelnök ellen. A kormány tudományos tanácsadói azonban tartós korlátozásokat sürgetnek, a modelljük szerint 39 százalékkal lehetne csökkenteni a halálozást, ha december végétől március végéig ismét tilos lenne a különböző háztartásban élők keveredése beltéren, a kocsmák és éttermek pedig csak szabadtéri szolgáltatást nyújthatnának. A másik három országrészben – Skóciában, Walesben és Észak-Írországban – viszont nem várnak újabb adatokra, már vasárnaptól, illetve hétfőtől új korlátozások érvényesek.

A járvány komoly fennakadásokat okozott a légi közlekedésben is, elsősorban az Egyesült Államokban, ahol szombaton csaknem ezer, vasárnap pedig további több száz járatot voltak kénytelenek törölni a személyzet hiánya miatt. A FlightAware.com adatai szerint szenteste 690, karácsony első napján 957 gépet nem tudtak elindítani, és majdnem kétezer késett. Világszerte több mint 2700 járatot töröltek és több mint hétezer késett. A Reuters összefoglalója szerint az amerikai repülőterek közül leginkább az atlantai Hartsfield-Jackson, a New Jersey-i Newark Liberty, a Los Angeles International és a New York-i JFK volt érintett, de volt olyan légitársaság, például a Southwest Airlines, amely problémamentesen üzemelt.

Az omikron körüli bizonytalanságok azonban nem csak az ünnepek idejére, hanem még a jövő év első felében is visszavetik majd a nemzetközi légi forgalmat. Az új variáns ugyanis megrengette az utazni vágyók bizalmát, „mert a helyzet minden nap változik, nem tudjuk, mi következik” – nyilatkozta a CNBC-nek Brendan Sobie, a független tanácsadó, Sobie Aviation elemzője. „Abban reménykedtünk, hogy a következő félévben folytatódni fog az ágazat talpra állása, de ez nem fog megtörténni. Visszaesés jön, mert nem tudunk túl sokat erről a variánsról” – vélekedett.