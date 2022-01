A koronavírus-járvány nagy vesztesei közé tartoznak a kisváros méretű szállodahajók. A járvány kezdetén több ilyen óceánjáró is hosszú ideig nem köthetett ki a fedélzetén megjelenő járvány miatt, majd a hajók hosszú időre nem futhattak ki.

Bár egy időre úgy tűnt, hogy a védőoltások megjelenése fordulatot hoz, a legújabb hírek alapján úgy tűnik, a várakozások túlságosan optimisták volt.

A német üzemeltetésű Aida Nova öt napot várakozott Lisszabon kikötőjében miután nem érte el célját, és szerdán a Royal Caribbean és a Norwegian Cruise Line is utazások elhalasztásáról döntött – írja a Reuters.

A Royal Caribbean Wonder of Seas nevet viselő hajója novemberben kezdte meg működését Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

A Royal Caribbean elhalasztotta január 6-án induló Spectrum of the Seas nevű útját, miután január 2-án induló útján kilenc utast is közeli kontaktként azonosítottak egy hongkongi fertőzöttel kapcsolatban. Noha ők negatív tesztet produkáltak, a hajó visszatér a kikötőbe, hogy az összes utast teszteljék.

A Norwegian Cruise Line az omikron variáns gyors terjedése miatt több utazását is elhalasztotta és így a hajók közül több csak április végén hagyja el a kikötőket. Az amerikai járványügyi hivatal (DCD) a múlt héten azt javasolta az embereknek, hogy halasszák el ilyen típusú útjaikat. A Norwegian Cruise a csalódott utasok jegyárait visszatéríti és további bónuszokkal is igyekszik őket kárpótolni.

A gyorsan terjedő variáns az utasok részéről is kételyeket ébresztett, így közülük sokan visszamondták korábban lefoglalt útjukat. Ugyanakkor a Carnival Corp továbbra sem állítja le, vagy halasztja el az általa szervezett utazásokat. Ennek ellenére versenytársaihoz hasonlóan veszteségekkel zárta a legutóbbi napi tőzsde kereskedést.