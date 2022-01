Közösen fejleszt autókat az Amazon és a Stellantis – írja a Reuters. Az e-kereskedelmi óriás biztosítja majd a szoftveres hátteret mindehhez, míg a többek között a Fiat, Opel, Peugeot márkákat birtokló autógyártó segítségével elektromos furgonok készülnek a webáruház szállítási hálózata számára.

A megállapodás segíti az Amazon terjeszkedését a szállítmányozás piacán, miközben segíthet a Stellantisnak ledolgozni a Teslával szembeni hátrányát a szoftveres megoldások területén. A Stellantis járművei a tervek szerint a "digitális pilótafülke" program keretében 2024-től lesznek elérhetőek az Amazon által fejlesztett infotainment rendszerrel, míg a Ram ProMaster elektromos járművek 2023-tól érkeznek és első vásárlójuk az Amazon lesz.

A megállapodás értelmében az autógyár felhőszolgáltója is az Amazon lehet a jövőben. Az e-kereskedelmi óriás a Rivian elektromos autó gyártóval is megállapodott 100 ezer elektromos furgon vásárlásáról korábban. A Stellantis májusban a többek között az iPhone-ok összeszerelését is végző Foxconnal kötött üzletet, az autóban található technológiák előállításától.