A Horvát Munkaügyi Hivatal nemrég közzétette legfrissebb, decemberre szóló statisztikai adatait. Az információkból jól látható, hogy továbbra is csökken az országban nyilvántartott munkanélküliek száma.

Horvátországban már kilenc hónapja folyamatosan csökken a munkanélküliség. Jelenleg az aktív korú lakosság mindössze 7,3 százaléka van állás nélkül, ami az európai uniós átlag körül mozog. Az elmúlt esztendő utolsó hónapjában az országban 125.715 munkanélkülit tartottak számon, ami 34.130 fővel kevesebb mint egy évvel korábban. Ez több, mint 21 százalékos javulás, ami egyértelműen a járvány enyhülésének tudható be, hiszen utoljára a koronavírus megjelenése előtt jelentek meg az országról hasonló statisztikák. A legtöbb, közel 25 ezer aktív munkakereső Split-Dalmát megyében van, a második helyen pedig Eszék-Baranya megye áll valamivel több mint 15 ezer állástalannal. A negatív lista bronzérmese a főváros 14 ezer állástalannal. A munkanélküliség Kapronca-Kőrös megyében a legalacsonyabb, ott mindössze 1600 fő nem dolgozik.

Fotó: DAMIR SENCAR / AFP

A statisztikákat árnyalja viszont az a tény, hogy a szóban forgó közigazgatási egységek lakosainak száma eltérő. Országos szinten egyébként a munkanélküliek 56 százaléka nő, de sok az olyan munkakereső is, aki elmúlt 50 éves és már csak néhány éve van nyugdíjig. A munkaügyi hivatal álláskeresői közül 28 ezren részesülnek munkanélküli segélyben. Ezzel párhuzamosan országszerte óriási a munkaerőhiány, amit jól leír az a tény is, miszerint több meghirdetett, szabad állás van az országban, mint ahány munkanélküli. Ennek ellenére a kereslet úgy tűnik nem találkozik a kínálattal, mert a horvát álláskeresők több mint 40 százaléka tartósan munkanélküli. A legtöbb dolgozót a turizmusban keresik, de nagy a munkáshiány az építőiparban és a kétkezi munkásokból is. A munkáltatók viszont legnehezebben szakképzett munkaerőt találnak, ugyanis azok jelentős része távozott külföldre. A helyzet a közeljövőben akár tovább is romolhat, ugyanis január elsejétől Svájc is megnyitotta kapuit a horvát munkavállalók előtt.