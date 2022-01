Az elmúlt két évben a változás volt az egyetlen állandó dolog. A járvány és a korlátozások miatt radikális életmódbeli változtatásokat vezettek be az emberek, mára viszont sokkal tudatosabb és ambiciózusabb döntéseket hoznak. Az Euromonitor International minden évben bemutatja azokat a globális trendeket, amelyek az elkövetkező évben várhatóan felerősödnek a fogyasztói piacon.

Fotó: Shutterstock

A globális ellátási láncok változatlanul az új vírusvariáns miatt bevezetett korlátozások miatt szenvednek, amit megnehezít a munkaerőhiány is. Ennek következménye, hogy a vásárlók gyakran üres polcokkal szembesülnek a szupermarketekben, így kénytelenek kreatív megoldásokat keresni. A Euromonitor szerint ők a tartalékos tervezők, akik megelőzik a tömeget, előfizetnek szolgáltatásokra, esetlegesen online vásárolnak. Ha nem kapják meg a keresett árut, alternatívákat keresnek, vagy megvárják míg újra kapható. 2021-ben például a vevők 28 százaléka inkább helyi termékeket vásárolt.

A helyi termelők és szolgáltatók támogatása a klímaváltoztatók közé tartozók vesszőparipája is. 2021-ben a fogyasztók 67 százaléka igyekezett pozitív hatást gyakorolni a környezetre, és ugyanezt várják el a márkáktól is – így a vegán címke mellett már jó, ha a karbonlábnyom-tanúsítvány is ott szerepel a terméken. A szakemberek 78 százaléka szerint az elkövetkező években egyre nagyobb hatással lesz az éghajlatváltozás a fogyasztói keresletre.

Fotó: PHILIP FONG / AFP

A korlátozásokkal a digitalizált szépkorúak rákényszerültek, hogy a korábbiaknál sűrűbben használják az online felületeket. A 60 év feletti fogyasztók 45 százaléka hetente legalább egyszer látogatta a netbankját, szintén hetente több mint 60 százalékuk pedig legalább egyszer felkeresett egy közösségi oldalt, míg 21 százalékuk videójátékozott. Ahogyan a világ 60 év feletti népessége 2021 és 2040 között 65 százalékkal nő – eléri a kétmilliárd főt – úgy születik egy új, tapasztaltabb és gazdagabb online célközönség, aki kiszolgálásáért versenghetnek a piaci szereplők.

A pénzügyek szerelmesei egyre jobban bíznak a befektetéseik megtérülésében, és hozzáértőbb megtakarítókká váltak az elmúlt években. A fogyasztók 51 százaléka szerint az elkövetkező öt évben javul az anyagi helyzetük. A megtakarítások egyre nőnek: 2019-ben a háztartások a rendelkezésre álló jövedelmük 15 százalékát takarították meg, szemben a 2020-as 17 százalékkal. Ennek hatására a globális fogyasztói kiadások 4 százalékot estek ez idő alatt.

A világjárvány arra kényszerítette a lakosságot, hogy megváltoztassák életüket és életvitelüket. A nagy életfrissítők miatt a vállalatoknak és a munkáltatóknak is újra kell tervezniük kínálatukat, egy olyan marketinggel párosulva, ami figyelembe veszi az új igényeket. 2021 júliusában például 4 millió amerikai hagyta ott a munkahelyét, amit további 4 millió felmondás követett augusztusban.

Az egyik legújabb trendet a metaverzum hívők alakítják. Ahogy a 3D-s digitális világ beszippantja a fogyasztókat, a márkáknak is követniük kell őket: be kell kapcsolódniuk az e-kereskedelembe és a virtuális termékértékesítésbe. 2021-ben a fogyasztók 38 százaléka videójátékozott legalább hetente egyszer, szemben a 2015-ös 29 százalékkal, így elég nagy ziccer kihagyása lett volna a Nike-tól, ha példáu nem dobják piacra az online "viselhető" sneakerüket.