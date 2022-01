Főként a cukor drágulása következtében 90 százalékkal, 127 millió euróra nőtt éves bázison a Südzucker üzemi eredménye (EBIT) a november végén lezárt negyedévben

– jelentette be a német vállalat csütörtökön.

Fotó: ARMIN WEIGEL

A pizzától és a feldolgozott élelmiszerektől az élelmiszer-összetevőkön át a bioetanolig sok mindent gyártó cég eredménynövekedéséhez a cukorüzletág 38 millió euróval járult hozzá, hiszen a bázisidőszakban elszenvedett 28 millió eurós veszteség helyett 10 milliós nyereséget állított elő üzemi szinten.

A cukor határidős jegyzése októberben 4 és fél éves csúcsra emelkedett,

mivel a globális cukorkínálat szűkülése közepette a dráguló energiaárak miatt erősödött a kereslet a cukoralapú etanol iránt.

Európa legnagyobb cukorgyártójának árbevétele pénzügyi éve harmadik negyedében eközben 17 százalékkal bővült, elérve a 2 milliárd eurót.

A teljes üzleti évre nézve a vállalat megerősítette, hogy 320 és 380 millió euró közé várja működési nyereségét az előző évi 236 millió euróhoz képest.

Mivel pedig a gazdasági év hátralévő részében is keresleti piacra kell számítani, a cég várhatóan továbbra is számára kedvező körülmények között gazdálkodhat – nyilatkozta a menedzsment.

Hasonló pozitív folyamatok játszódtak le a harmadik negyedévben az osztrák Agrana élelmiszeripari holdingnál is, amelynek gyümölcs- és keményítő-üzletága mellett cukorgyártása is jelentős – derült ki a szintén csütörtökön közzétett gyorsjelentésből. A hazánkban is jelenlévő vállalat árbevételét 14 százalékkal, 745 millió euróra tudta növelni, EBIT-je pedig 10 százalékkal, 31,2 millió euróra gyarapodott.

Ezen belül a cukor-üzletág forgalma 17 százalékkal, 179 millió euróra nőtt, üzemi szinten azonban továbbra is veszteséges maradt a divízió, bár a mínusz 43 százalékkal, 3,7 millió euróra mérséklődött.

EBIT-ágon a teljes évben is legalább 10 százalékos, árbevételben pedig mérsékelt bővülést várunk az előző évhez mérten,

a pályát azonban nehezítheti a nyersanyagok és az energia erőteljes drágulása, valamint a járvány újabb fellángolása – mondta Markus Mühleisen, az Agrana vezérigazgatója. Hozzáfűzte, a tavalyi 120 millió eurós beruházásokkal szemben, az idei üzleti évben mindössze 92 milliós a keret.

A hírekre a Südzucker részvényárfolyama nagyjából 3 százalékkal gyengült, az Agranáé nem változott érdemben.