Égen is, földön is eseménydúsnak ígérkezik az idei év a kínai űrkutatásban. Több mint 40 űrrepülést terveznek, ráadásul legújabb űrállomásuk, a a Mennyei Palota (Tienkung) is elkészülhet. Az állomás első modulját, a Tienho-t háromfős legénységgel már tavaly áprilisban felbocsátottak a világűrbe, s az idén esedékes a másik két modul, a Mengtien és a Ventien, valamint a két személyszállító Sencsou űrhajó, és két Tiencsou teherűrhajó fellövése is.

Kína próbálja kihasználni, hogy riválisai a pandémia miatt visszafogták űrprogamjukat,

bár Amerika az idén hozzá hasonlóan 40 körüli űrrepülést hajthat végre azután, hogy tavaly a jáványkezeléshez létfontosságú folyékony oxigén, valamint az alkatrészek, csipek hiánya miatt csökkenteniük kellett a tempót. Ezzel szemben Kína történelmi évet zárt: egysége sikeresen landolt a Marson, megkezdte a moduláris űrállomás pályán történő összeszerelését, és orbitális hordozórakéták széles skáláját állította szolgálatba.

A nap ábrázolása a nemrég nyílt sanghaji planetáriumban. Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

Peking öt éves tervében szerepel az említett, több mint 60 tonnás Mennyei Palota beüzemelése, továbbá minták gyűjtése egy Föld-közeli aszteroidáról, két, a Hold sarkvidékeire fókuszáló kutató-felderítő küldetés, és a Hosszú menetelés-6A hordozórakéta is végrehajtja első repülését 2022-ben. Az ütemterv eddig tarthatónak bizonyult, csütörtökön sikeresen tesztelték az űrállomás robotkarját, ami az összes modul megérkezése után majd összeszereli a Mennyei Palotát.

A pénz nem akadály, Peking 2020-ban például 8,9 milliárd dollárt költött űrprogramjának végrehajtására.

Fotó: STR / AFP

Mindeközben az Egyesült Államok, Oroszország és mások által közösen megépített Nemzetközi Űrállomás (ISS) élettartama a végéhez közelik, eredetileg 2024-ig tervezték a programot. Az ISS jövője még kétesélyes: a NASA javasolta, hogy hosszabbítsák meg a működését, azonban Oroszország legkésőbb 2025-ig ki akar lépni a programból.

Ha leállítják, az a Kína maradhat az egyetlen „játékos” a pályán odafent, akit korábban amerikai nyomásra kizártak az ISS-ből.

A Kínával folytatott együttműködést gátolja, hogy Peking űrprogramja minden elemében erősen átmilitarizált. Hszi Csin-ping elnök korábban Mao Ce-tung „két bomba, egy műhold” jelszavához hasonlította a tervet, amikor még azért versenyeztek, hogy mielőbb kifejlesszék nukleáris fegyverüket, felszerelkezzenek interkontinentális ballisztikus rakétával és pályára állítsanak egy műholdat. A tervező és irányító szervezetek, minden infrastruktúra és maguk a taikonauták is a Népi Felszabadító Hadsereg felügyelete alá tartoznak.

Szervezeti oldalon a NASA kínai megfelelője a Kínai Nemzeti Űrhivatal, ami a nemzetközi kapcsolatokra összpontosít a Nemzetvédelmi Tudományos, Technológiai és Ipari Állami Adminisztráció felügyeletével.

A NASA-val ellentétben azonban a kínai asztronautákért nem az űrhivatal felel, hanem a China Manned Space Engineering Office, ami a Kínai Központi Katonai Bizottság Eszközfejlesztési Osztálya alá tartozik. Az űrprogram infrastruktúrája is erősen militarizált: az indítóhelyeket, az irányítóközpontokat és sok műholdat közvetlenül a hadsereg üzemelteti.