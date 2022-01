A közelgő holdújévre és téli olimpiára készül Kína, de ezek most biztosan nem hoznak fellendülést: a gazdaság lassul, a központi bank kamatait nyesegeti, miközben a világ más tájairól a felszökő inflációval hadakozó jegybankok kamatemeléseiről érkeznek a hírek. Az Egyesült Államokban már négy Federal Reserve kamatemelést áraznak a befektetők erre az évre, és azt találgatják: tud-e még hozzátenni szigorító retorikájához szerdai ülése után a Fed, begyújtva a dollár rakétáit.

Fotó: Shutterstock

A jüan rakétáiról szó sincs. (Az idén ugyan eddig erősödött a dollár ellenében, mint sok más deviza, az elemzők azonban arra számítanak, hogy gyengülni fog a Fed támogatta zöldhasúval szemben, a Commerzbank jegyzete szerint például a jelenlegi 6,34 körüli szintekről az év végére 6,8-ra, az euró keresztben pedig 7,19-ről 7,75-re.)

A Kínát irányító Kommunista Párt az életszínvonal emelkedését ígérte, a gazdasági növekedés azonban már kényelmetlenül lelassult az elmúlt évtizedek trendjéhez képest. Idén még az öt százalékos növekedés sem tűnik garantáltnak, pedig a márciusban összeülő Népi Kongresszus ennyit biztosan kitűz minimális célként – írták jegyzetükben a Société Générale elemzői, Wei Yao és Michelle Lam.

Mivel a világ jórészétől eltérően Kínának inflációs problémája nincs, a jegybanknak van módja monetáris lazítással segíteni a gazdaságot.

Az egyhetes fő hitelkamatot kétszer is csökkentették december óta – csütörtökön 10 bázisponttal 3,7 százalékra –, és az elemzők szerint van még hely a további mérséklésre, de már nem sok. A bank azonban azt ígérte, hogy az eszközök tekintetében szélesebbre tárja a kaput, ami azt jelenti, hogy Kínában most jöhet a fejlett világban már régóta alkalmazott nem-ortodox lazítás, aminek ott épp most vetnek véget.

A Bloomberg összesítése szerint számos eszköz kerülhet szóba a 2015 óta 1,5 százalékon tartott irányadó betéti kamat csökkentésén és a bankok tartalékolási kötelezettségének további enyhítésén túl, miközben egyre nagyobb szerepet játszik a kisvállalatok hitelezését segítő refinanszírozási program is.

A jegybank visszatérhet ahhoz a 2017 előtt alkalmazott eszközhöz, hogy devizát vásárol a kereskedelmi bankoktól, így juttatva több jüant a gazdaságba.

Lazíthatja a kereskedelmi bankok hitelezéseinek a szabályait, és megkönnyítheti a kölcsönök áramlását bizonyos szektorokba és célokra. Akármit is tesz, önmagában valószínűleg nem lesz képes megoldani a lelassulás problémáját, amit egyszerre okoz a fejlett gazdaságokban is ismert kínálatakadozás, miközben a nyugati országokkal ellentétben a kereslet is akadozik.

Egyik vonalon sem segít a koronavírussal szemben alkalmazott zéró tolerancia politika. Az Európában és Amerikában mostanában tapasztalt járványmutatókhoz képest a fertőzések száma nevetségesen alacsony, de erőteljes karanténintézkedésekkel igyekeznek is megelőzni egy kiterjedt járványt. Erre nagy kihívást jelent a két hét múlva induló téli olimpia - amit egy fertőzéscunami akár meg is akadályozhatott volna -, ezért a sportesemény résztvevőit "buborékba" zárják, nem érintkezhetnek a helyiekkel.